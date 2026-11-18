Cáncer de pulmón: El 20% de casos con cáncer de pulmón se dan en personas no fumadoras: Estos son algunos de sus mitos

Muchas personas piensan que si reciben un diagnóstico de cáncer de pulmón ya no hay nada que hacer, sin embargo detectarlo a tiempo puede marcar una gran diferencia en las opciones de tratamiento y en ciertos casos ofrece una oportunidad para superar la enfermedad.

Este cáncer genera un crecimiento anormal de células en los tejidos del pulmón. En regiones como Latinoamérica y el Caribe ocupa el cuarto lugar entre los tumores más frecuentes de estas poblaciones y el tercero entre los hombres.

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Mitos y verdades sobre esta enfermedad

El cáncer de pulmón genera múltiples afectaciones en la salud, por lo que es importante aclarar los mitos que puedan surgir y de esta manera tomar decisiones acertadas en los tratamientos indicados por un profesional de la salud.

En primer lugar, la enfermedad no siempre muestra síntomas evidentes, por lo que es difícil generar un diagnóstico en etapas iniciales. La pérdida de peso, la dificultad para respirar o el dolor en el pecho, la tos persistente o con sangre son algunos de los síntomas que suelen presentarse cuando el cáncer ya ha avanzado.

Por otra parte, se tiene la creencia de que solo las personas con adicción al tabaco pueden desarrollar este tipo de cáncer. Sin embargo, entre el 15 y 20% de los casos registrados han sido en personas que nunca han fumado.

Factores como la exposición prolongada al humo de segunda mano, al asbesto, al gas radón o incluso la contaminación ambiental y las múltiples emisiones derivadas de ciertos materiales usados para cocinar, contribuyen en cierta forma al desarrollo de este cáncer.

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Otra de las ideas comúnmente aceptadas está relacionada con la edad. Se cree que la enfermedad solo afecta a adultos mayores de 50 años, pero la realidad es diferente.

La doctora María Fernanda Velasco, líder médico de Oncología de Pfizer para el Clúster Norte de Latinoamérica identificó un aumento en casos entre mujeres, personas que nunca habían fumado y jóvenes adultos.

“El perfil de los pacientes con cáncer de pulmón ha ido evolucionando. Esto pone aún más de manifiesto la importancia del diagnóstico temprano y la necesidad de aclarar las creencias erróneas sobre esta enfermedad”, comentó.

Cuando un paciente tiene información precisa sobre su estado de salud es más fácil seguir las recomendaciones, reconocer los síntomas a tiempo y buscar atención oportuna.

Del mismo modo, existen pruebas de detección temprana dirigidas a quienes tienen más riesgo de padecerlo, por lo que, la creencia de que no hay maneras de detectar el cáncer de pulmón antes de que aparezcan los síntomas, es incorrecta.

En este sentido, la tomografía computarizada de baja dosis (TCBD) constituye la prueba estándar para detectar esta enfermedad en sus etapas iniciales y está demostrado que disminuye el riesgo de muerte.

Pese al limitado acceso de TCBD en ciertos países de Latinoamérica, se continúa usando la radiografía de tórax.

“Hoy en día, el diagnóstico temprano de cáncer de pulmón le permite a las personas tener acceso a diferentes opciones de tratamiento, desde la cirugía hasta terapias dirigidas, que pueden mejorar su pronóstico de supervivencia, así como su calidad de vida”, comentó el doctor Ricardo Brugés Maya, oncólogo clínico de Colombia.

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Los avances presentados en las investigaciones clínicas, de cirugía y radioterapia, han mejorado notablemente la esperanza de vida de los pacientes con esta enfermedad.

Esto gracias a los tratamientos innovadores como las terapias dirigidas, la inmunoterapia y por supuesto la medicina personalizada.

La detección del cáncer de pulmón puede marcar una gran diferencia en la etapa de tratamiento. Además los pacientes con diagnósticos en fase avanzada también cuentan con diferentes opciones para atender la enfermedad.

“Existe una serie de innovaciones importantes en cáncer de pulmón que ha permitido prolongar la supervivencia de los pacientes”, concluyó el doctor Brugés Maya.

Innovaciones que cambian la vida de los pacientes

Pfizer es una compañía biofarmacéutica e innovadora que lleva 175 años trabajando para brindar a las personas terapias. Además de establecer el estándar de calidad, seguridad y valor en el descubrimiento, desarrollo y manufactura de productos para el cuidado de la salud, entre ellos medicamentos y vacunas.

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