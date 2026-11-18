Cáncer de próstata: En 2025 se diagnosticaron 7.288 casos nuevos de esta enfermedad en el país. Especialistas advierten que el miedo, la vergüenza y la falta de información siguen alejando a los hombres de los controles médicos.

Colombia

El temor y los prejuicios frente a los exámenes médicos siguen siendo una barrera para detectar a tiempo el cáncer de próstata en Colombia. Aunque el 87,6 % de los hombres entre los 50 y 59 años conoce el tacto rectal, apenas el 34,6 % se ha realizado este procedimiento, según cifras citadas en un informe de Profamilia.

La situación preocupa a los especialistas, pues esta enfermedad puede avanzar sin presentar síntomas en sus primeras etapas. De acuerdo con la Cuenta de Alto Costo, a febrero de 2026 había 89.281 casos prevalentes de cáncer de próstata en el país. Además, durante 2025 se diagnosticaron 7.288 casos nuevos y se reportaron 4.149 muertes asociadas a esta enfermedad.

El cáncer de próstata se origina cuando las células de esta glándula, ubicada debajo de la vejiga y encargada de producir parte del líquido seminal, comienzan a crecer de manera descontrolada. En Colombia ocupa el primer lugar en incidencia entre los cánceres que afectan a los hombres.

Uno de los principales problemas es que, cuando el tumor permanece localizado en la próstata, generalmente no produce señales de alerta. En etapas más avanzadas pueden aparecer dificultades para orinar, sangre en la orina o el semen y dolor en la espalda o los huesos, especialmente cuando la enfermedad se ha extendido a otras partes del cuerpo.

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¿Cómo se puede detectar a tiempo?

Los especialistas recomiendan prestar atención a los controles médicos, que pueden incluir dos pruebas: el antígeno prostático específico (PSA) y el tacto rectal.

El primero es un examen de sangre que mide una proteína producida por la próstata. Sus niveles pueden aumentar por distintas razones, por lo que un resultado elevado no significa necesariamente que exista cáncer.

El tacto rectal, por su parte, permite al médico examinar la próstata a través del recto para identificar posibles cambios en su tamaño o consistencia. Si los resultados generan sospechas, se pueden solicitar estudios adicionales y una biopsia, procedimiento en el que se extrae una pequeña muestra de tejido para confirmar o descartar la presencia de células cancerosas.

Paciente con su doctor. (Foto: Getty Imágenes) / Korrawin Khanta / EyeEm Ampliar Paciente con su doctor. (Foto: Getty Imágenes) / Korrawin Khanta / EyeEm Cerrar

Mauricio Plata, director del Departamento de Urología, explica que la valoración debe comenzar desde los 50 años y puede adelantarse a los 40 en hombres con antecedentes familiares o factores de riesgo.

“Esta patología no presenta síntomas en sus etapas iniciales, por eso la consulta oportuna es muy importante. Incluir inicialmente la prueba de PSA (antígeno prostático) e igualmente el tacto rectal en el chequeo médico regular a partir de los 50 años o desde los 40 en hombres con antecedentes familiares o factores de riesgo, puede marcar la diferencia”, señaló el especialista.

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El miedo al examen sigue siendo una barrera

La vergüenza y los prejuicios relacionados con el tacto rectal también influyen en la decisión de acudir al urólogo. El 70 % de los hombres consultados en un estudio internacional manifestó sentir miedo, vergüenza o desconocimiento frente a estos procedimientos.

Para la médica Liliana Torres, especialista en medicina interna y líder médica de oncología, es necesario cambiar la percepción que existe sobre estos controles y entender que se trata de procedimientos médicos que buscan proteger la salud.

“Es un examen muy corto... No es doloroso, sí es incómodo, pero es muy corto. Realmente no afecta la masculinidad, es algo que salva vidas”, explicó.

La especialista también recordó que el diagnóstico temprano cambia considerablemente el pronóstico de la enfermedad. Cuando el cáncer permanece localizado en la próstata, la supervivencia a cinco años supera el 90 % y puede alcanzar el 100 % en muchos casos.

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Javier Pavón, de 54 años, fue diagnosticado a tiempo y recibió tratamiento quirúrgico. Desde su experiencia, considera que uno de los principales obstáculos es el temor que sienten los hombres antes de acudir a una consulta médica.

“Los hombres pensamos que ir al urólogo es que le hagan a uno el tacto rectal, y realmente lo primero que le hace el urólogo es mandarle a usted una prueba de antígeno prostático (PSA)... que es simplemente sacarte sangre”, contó.

Pavón también habló del impacto emocional que produce recibir un diagnóstico de cáncer y de la importancia de contar con el apoyo de la familia durante el proceso.

“Cuando a ti te dicen cáncer, el sinónimo de cáncer es ¿qué?: muerte. Entonces la gente se paniquea por eso... hay que tranquilizarse, primero el paciente, segundo la familia”, relató.

Su testimonio se suma al llamado de los especialistas para que los hombres no esperen a presentar molestias antes de consultar. La recomendación es hablar con un profesional de salud sobre los controles adecuados según la edad, los antecedentes familiares y los factores de riesgo.

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