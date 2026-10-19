¿Se puede cocinar con solo 5 ingredientes? Juanes Sánchez revela recetas en su nuevo libro

Recetario

La cocina no siempre requiere procesos complicados ni utensilios profesionales. Con este propósito en mente, el chef y el creador de contenido Juanes Sánchez ha consolidado la sencillez, rapidez y el uso de pocos ingredientes. Su filosofía busca que el público disfrute en casa como un punto de encuentro para compartir con familiares y amigos.

Del encierro al éxito digital

Juanes vio cómo la llegada de la pandemia interrumpió su proceso profesional, en su momento estudiaba gastronomía en la Universidad de La Sabana el cual tiempo después se graduó. Ante ese encierro, impulsado por su familia y amigos, comenzó a grabar videos por medio de las redes sociales y enseñar a cocinar con lo que se tuviera en casa.

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El creador de contenido contó en Lo Más Caracol, como empezó a formar una comunidad en medio de un encierro, “Me di cuenta de que los videos eran lo mío cuando empecé a recibir comentarios de la gente en redes e incluso de mis conocidos diciéndome que, gracias a las recetas, lograban reunirse. Ahí dije: ‘Quiero dedicarme a esto’”, relata Sánchez.

La historia detrás del libro

Esa constante interacción con su audiencia lo llevó a condensar sus mejores preparaciones en su primer libro ’50 recetas con 5 ingredientes’. Un texto que tiene como vocación hacia el emprendimiento, ya que se destaca cómo una idea tan sencilla en redes le dio origen a su repostería Donuts Bites.

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Además, invita a los lectores a tomar las recetas del libro como punto de partida para crear sus propios negocios. Una de las recetas recomendadas por el autor e incluidas en esta edición se encuentra el clásico postre de limón y las paletas de fresa con crema.

¿Dónde encontrarlo?

El libro se encuentra disponible al nivel nacional en las principales librerías del país, así como en las plataformas virtuales. Juanes, no descarta en sacar una segunda edición con nuevas preparaciones y continuar compartiendo su contenido diario por medio de sus redes sociales.