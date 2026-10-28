¡Quiero libros para mí! en el Festival de Libros para Niños y Jóvenes 2026

La literatura infantil y juvenil nuevamente será el centro del Festival de Libros para Niños y Jóvenes que llega a su edición 20 y se realiza del 28 al 31 de octubre, una celebración que busca acercar a las familias, lectores y profesionales del libro a través de encuentros académicos y actividades culturales. Así lo explicó Mariana Arrubla, coordinadora de Literatura Infantil y Juvenil de la Cámara Colombiana del Libro en entrevista con LO MÁS CARACOL

La programación incluirá espacios para el sector editorial y una amplia agenda dirigida al público familiar. Uno de los momentos centrales será la toma cultural del 31 de octubre, que llegará a distintos puntos de Bogotá gracias al trabajo conjunto con la Red de Bibliotecas Públicas, IDARTES y la librería La Verbena.

Entre los escenarios estarán el Bronx Distrito Creativo, la librería La Verbena y el Parque El Brasil, en Teusaquillo, donde habrá talleres, actividades artísticas, entrega de libros y la participación del reconocido ilustrador brasileño Roger Melo.

El festival también desarrollará jornadas de formación para mediadores, docentes y profesionales del libro. Bajo el lema “dónde nacen las preguntas”, se realizarán encuentros académicos en la Academia Colombiana de la Lengua y en CityU, con invitados de distintas regiones del país.

La lista de participantes incluye a Yolanda Reyes, Roger Melo, María Osorio, Pedro Pulido, Ángela Mesa, Diego Aristizábal, Valeria Mira y Paula Guerra, entre otros especialistas en literatura y promoción de lectura. Gran parte de las actividades serán gratuitas y abiertas al público.

Entrevista

Mariana Arrubla, Coordinadora de Literatura Infantil y Juvenil de la Cámara Colombiana del Libro, por favor háblenos de esta edición, la número 20 del Festival de Libros para Niños y Jóvenes, que comienza hoy.

La programación va a incluir una serie de actividades para los profesionales del libro y otra serie de actividades para las familias, como tú bien lo dices.

Este es un festival que busca celebrar y poner en la conversación del ecosistema del libro la literatura hecha para niños y jóvenes en el segundo semestre del año. Este año hemos pensado que tiene mucho sentido atender a esos dos públicos: tener actividades y un seminario de formación para los profesionales del libro, pero también hacer actividades al aire libre y en el espacio público para promover el encuentro de las familias alrededor del libro, que también hace mucho bien.

¿cómo pueden participar las familias en este festival?

Para las familias hemos diseñado una jornada de toma cultural el 31 de octubre. Vamos a tener actividades en diferentes espacios de la ciudad, gracias a la alianza que hacemos con organizaciones como la Red de Bibliotecas Públicas, IDARTES y la librería La Verbena. La idea es que las familias se programen para el 31 de octubre y aprovechen, además, que es Halloween. El festival podría ser el plan previo a salir a pedir dulces.

Vamos a tener actividades pensadas a partir del Festival de Libros para Niños y Jóvenes en todos los paraderos para libros para parques de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Entonces, pueden ir a su paradero de libros más cercano.

También vamos a tener en la librería La Verbena, que queda cerca al Centro Comercial Unicentro, una toma cultural desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Allí vamos a tener broca de libros y una invitación de la librería La Verbena que se llama Libro al Parque, en la que invitamos a las personas a llevar sus libros y sentarse a leer al aire libre. También tendremos la participación del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, con lecturas del trabajo que ellos hacen.

Vamos a estar también en el Bronx Distrito Creativo, donde tendremos una serie de actividades diseñadas para niños y jóvenes.

La invitación especial que quisiera hacerles es que nos acompañen en el Parque El Brasil, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vamos a tener talleres y participará el ilustrador Roger Melo con un taller para niños y jóvenes. También tendremos la presentación musical de una batucada, talleres de IDARTES y distribución del Libro al Viento.

La idea es que los niños, las niñas y los jóvenes se sumen a celebrar con nosotros este día y puedan ir, ojalá, disfrazados también. Queremos aprovechar Halloween para disfrutar la tarde.

Por último, creo que hay algo que termina de completar el plan para el fin de semana. En la toma cultural que tendremos en el Parque El Brasil, en la localidad de Teusaquillo, habrá una muestra literaria y editorial a cargo de la librería del Cuarto Plegable. Así que el plan quedaría perfecto: van con sus hijos, disfrutan la actividad, ven la muestra editorial, compran un libro y luego se van a pedir dulces.

Coordinadora, este festival también tiene que ver con los cuidadores de los niños, los profesores y quienes están cerca de ellos, con actividades académicas.

Claro, Carlos. La literatura para niños y jóvenes, como tú bien lo dices, no está solamente dirigida a los niños. Lo que queremos es rescatar algunas de las actitudes o formas en las que los niños entienden el mundo, para traerlas al mundo de los profesionales del libro.

El festival tiene como lema «Nos vamos a preguntar por dónde nacen las preguntas». Las preguntas nacen en la infancia. Los niños y los jóvenes entienden, aprenden y se relacionan con el mundo a partir de la curiosidad y de la pregunta.

A partir de eso diseñamos un seminario de formación que estará distribuido en dos días. El 28 de octubre, desde las 8:30 de la mañana, estaremos en la Academia Colombiana de la Lengua con editores y mediadores, y tendremos unas mesas de reflexión sobre los cruces entre quienes hacen los libros para niños y quienes los promueven. La idea es conversar sobre lo que debe darse entre editores y mediadores de lectura.

El 30 de octubre, en Ibraco, sede de CityU, vamos a tener un encuentro de clubes de lectura que llamamos “Comunidades lectoras”. Allí participarán mediadores de lectura que vienen de diferentes departamentos del país. Tendremos visitantes de 10 lugares distintos para reflexionar sobre los clubes de lectura para niños.

Creo que vale mucho la pena participar en este encuentro porque, gracias a la articulación que hemos hecho con Fundalectura, vamos a realizar una charla o conferencia para entregarles a quienes participen una serie de herramientas y metodologías que les permitan sofisticar sus clubes de lectura.

Los clubes de lectura empiezan a mostrarse como uno de los encuentros primordiales alrededor del libro. La idea es que eso que sucede de manera tan espontánea pueda tener algunos ajustes o modificaciones en sus técnicas. Están muy invitados a participar en esas actividades el 30 de octubre, en el Ibraco.

Dentro de los invitados hay escritores y personas que saben de lectura infantil. ¿Quiénes estarán?

El primer día del festival, el 28 de octubre, vamos a estar conversando con la autora Yolanda Reyes. Es una autoridad en la literatura infantil y juvenil en este país.

También estará, como les contaba, el ilustrador y pensador de libros para niños y jóvenes el brasileño Roger Melo. Está presentando una novedad editorial y, además, va a dar una conferencia magistral y talleres.

Tendremos como invitados a Zorro y Conejo, un laboratorio de diseño que se pregunta por la promoción de la lectura. Es muy interesante porque su trabajo está pensado desde el diseño de espacios, dispositivos, herramientas y artefactos para promover la lectura en niños y jóvenes.

Vamos a tener como invitados a mediadores de lectura de Comfachocó, de Comfasucre y de Comfenalco Antioquia, algunas de las cajas de compensación familiar que nos van a visitar y que vienen de diferentes regiones. Eso creo que va a enriquecer mucho la conversación.

También visitaremos tres librerías. Vamos a conocer la Librería Babelia y podremos conversar con María Osorio, una voz fundamental en la literatura infantil y juvenil. También Pedro Pulido, líder de formación de Fundalectura. Con él vamos a estar trabajando el día del encuentro de clubes de lectura.

Tendremos la participación de Ángela Mesa, líder de Comunidad y Territorio de la Red de Bibliotecas Públicas. También estará Diego Aristizábal, quien coordina la editorial de Comfenalco Antioquia, y Valeria Mira, autora de libros para niños y jóvenes. Vamos a tener una mesa muy interesante con ella y con Paula Guerra, editora de Laso Libros, una editorial preciosa que hace libros de no ficción para niños y jóvenes y que solo ha publicado autores colombianos.

Toda la programación ya está en la página web de la Cámara Colombiana del Libro y también en nuestras redes sociales. Allí pueden consultar todos los invitados y las actividades que tenemos para estos cuatro días de festival.

¿algunas de esas actividades requieren inscripción, apartar entrada o reservar silla?

Lo primero es contarles que el 31 de octubre las tomas culturales son absolutamente libres y masivas. Queremos que vayan en familia, con los abuelos, con los perros y con los amigos. Esto es absolutamente abierto al público.

Las únicas dos actividades que requieren inscripción previa son los seminarios de formación, es decir, las actividades diseñadas para profesionales, cuidadores y cuidadoras. El enlace de inscripción está también en nuestras redes sociales y en la página web de la Cámara. De todas formas, si no alcanzan a inscribirse y quieren participar, están muy invitados a llegar también a los espacios que tenemos.