Treinta años después, el fenómeno Buena Vista Social Club sigue vivo y de nuevo estará en Bogotá

ENTREVISTA

Hace 30 años, la atrevida propuesta de conformar una agrupación musical con maestros cubanos, la mayoría dedicados a actividades alejadas de la música, parecía una locura o un proyecto condenado a no perdurar en el tiempo. Tres décadas después, Buena Vista Social Club continúa vigente y se ha convertido en una institución tradicional y legendaria de la música cubana.

Desde 1996, nombres como Omara Portuondo, Ibrahim Ferrer, Eliades Ochoa, Rubén González y Compay Segundo volvieron a ocupar un lugar privilegiado en las preferencias del público. Su música conquistó no solo a los oyentes caribeños e hispanohablantes, sino también a audiencias de distintos idiomas, unidas por el gusto insaciable por los grandes ritmos y la riqueza sonora de sus voces e interpretaciones.

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Algunas de las figuras más representativas de Buena Vista Social Club (BVSC) mantienen vigente ese legado y continúan llevando sus clásicos a los principales escenarios del mundo. El próximo 21 de noviembre, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá volverá a iluminar su marquesina con el nombre de la legendaria agrupación cubana.

Entre las estrellas de BVSC que estarán en la capital colombiana se encuentra el percusionista Ángel Terry, quien completa 29 años en la agrupación. En diálogo con Lo Más Caracol, el músico entregó detalles de esta esperada presentación en Colombia y explicó cómo el talento y el carisma de los artistas cubanos se manifestarán en todo su esplendor sobre el escenario ubicado en la icónica carrera Séptima con calle 22, en el corazón de Bogotá.

Entrevista a Ángel Terry

¿Qué representa hoy Buena Vista Social Club para el mundo de la música latinoamericana?

Mira, Buena Vista Social Club fue como... Oí hace un tiempo a un periodista decir que era como un tío bíblico, una cosa rarísima. Le pregunté y ese periodista me dijo que la música tradicional cubana había sido muy marginada y el surgimiento de Buena Vista, sencilla y llanamente, lo que hizo fue avivar a todo ese público que siempre fue fanático de la música tradicional cubana en el mundo entero.

El 21 de noviembre se van a presentar en el emblemático Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá. ¿cuál es el repertorio?

Buena Vista nos ha hecho casi una obligación interpretar temas como Chan Chan, El Cuarto de Tula, Dos Gardenias y Candela. Pero, aparte de eso, traemos un repertorio que incluye éxitos de la música tradicional cubana. Colombia es una tierra fértil para la música cubana.

Para usted es súper conocido que Colombia, después de Cuba, es uno de los países que más disfruta de nuestra música tradicional cubana. Muchos de estos éxitos que traemos, fuera de los clásicos, van a causar muy grata impresión.

¿Hay espacio para una que otra canción nueva o para alguna tradicional que no se conoce tanto?

Lo que pasa es que ese espacio se abre sobre el orden que nosotros tenemos en el espectáculo porque, independientemente de que toquemos música tradicional cubana, nuestro show tiene un sentido, nuestro show tiene un orden. Entonces, el tema que pudiera no estar dentro de los clásicos, tratamos de colocarlo de manera que guste y que no nos rompa la guía de nuestro show.

¿cuál es el origen del nombre para la agrupación Buena Vista Social Club?

Era un club social de negros en la calle 70 entre 23 y 21. La familia Cachao, Oralia creo que fue la autora, u otro Cachao, le puso a un danzón ese nombre: Club Social de Buena Vista, que es exactamente lo que da título al disco y a uno de los danzones que se toca dentro del disco.

Hoy ¿quiénes son los integrantes más tradicionales de Buena Vista Social Club confirmados para Bogotá?

Usted sabe que, por un proceso lógico, muchas de las figuras han desaparecido, pero otros nos mantenemos porque es casi una obligación mantener ese legado. Creo que es muy importante que, 30 años después, esta música siga gustando.

Tengo una frase de Emilio Estefan por ahí que habla del tema de que el Buena Vista Social Club, 30 años después, sigue despertando interés.

Dentro de los músicos vamos a estar incluidos el maestro Carlos Calun Galagos, Javier Salva en uno de los metales, Lázaro Villa, Talao Ciris Valdez, Fernando Arévalo y Alain Pérez en la trompeta.

Nos hemos ido nutriendo de músicos que, en algún que otro momento, hayan pasado por los proyectos que han surgido de este Buena Vista Social Club.

¿Hay participación vocal femenina?

Sí, Talao Ciris Valdez, que por mucho tiempo cantó en la orquesta de Omara Portuondo. Ella toca violín y canta también.

¿Cuál es el estado de salud de Omara Portuondo y todas esas voces e instrumentistas que convirtieron a Buena Vista Social Club en agrupación legendaria?

No, ya no quedan muchos. Omara todavía, pero ya no tiene condiciones para cantar. Está postrada en una silla de ruedas y prácticamente no se puede mover. Le deseamos toda la vida del mundo, pero los procesos naturales son inevitables.

¿En el repertorio para la presentación del 21 de noviembre en Bogotá, hay canciones específicas para el público colombiano?

Mira, en Bogotá es infaltable el repertorio de Buena Vista Social Club. En Bogotá nosotros hemos estado en los festivales de jazz de Barranquilla, hemos estado en Bogotá en más de una ocasión y siempre ha sido un público ávido. Yo recuerdo un concierto anterior en este mismo teatro que fue a teatro lleno y cada uno de los temas que tocábamos era aplaudido.

En todas las actividades se necesita el relevo. En diez años, ¿usted qué cree que habrá pasado con Buena Vista Social Club?

Anteriormente te expliqué que nosotros no relevamos. Nosotros, sencillamente, cuando hay la necesidad, nos nutrimos de músicos que conozcan este tipo de música.

En Cuba eso es normal, pero independientemente de eso, para mantener la tradición, contamos con músicos que hayan grabado o participado, porque en los años 2000 nuestro proyecto se ramificó y había muchas agrupaciones: la de Eliades Ochoa, la de Barbarito Torres, la de Omara Portuondo, el grupo de Ibrahim Ferrer.

De todos esos grupos escogemos músicos o invitamos músicos a participar en este proyecto, Estrellas de Buena Vista y Más, que no es más que la intención de mantener vivo el legado de Buena Vista Social Club.

¿Solamente esa presentación en Colombia o aprovecharán para tener otras en más ciudades?

Yo creo que esta es la única presentación. Esperamos que el próximo año tengamos algunas más, pero no va a ser la primera.

Uno de los primeros países en Latinoamérica que visitamos fue Colombia y casi todos los años volvemos. El año anterior estuvimos en el gran festival de salsa que se hace en Bogotá. Salsa Al Parque con un éxito increíble. Asustados estábamos nosotros los músicos por la cantidad de gente que concurre a ese festival.

Maestro Ángel Terry, gracias por estar con nosotros en Caracol Radio y lo esperamos en Bogotá el 21 de noviembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Primero, gracias a ustedes. Nosotros invitamos a todo el público colombiano de Bogotá que tenga la posibilidad de conseguir una boleta a que participe de este concierto. No se arrepentirán. Llevamos lo mejor de Cuba.