Iraca presenta ‘Volando contigo’ una unión sonora entre los Andes colombianos y África

La música del interior del país continúa cruzando fronteras sonoras y geográficas, puesto que la agrupación bogotana Iraca, liderada por la compositora y cantante Sua, presentan ‘Volando contigo’. Una canción en colaboración con de la artista de República del Congo, Miss Blandine quien tiene influencias del R&B, jazz, pop y Afrobeats.

Iraca, cuyo nombre rescata el legado de la palma iraca y el vuelo del halcón andino, busca redefinir la identidad de la ciudad con esos sonidos de la naturaleza. Con el lanzamiento de este sencillo, el grupo demuestra que en las montañas colombianas también se puede bailar, cantar y disfrutar con una proyección internacional.

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‘Volando contigo’, nace como un homenaje hacia esas relaciones a distancia, así lo dio a conocer en Lo Más Caracol, Sua la creadora de Iraca: “la canción se puedes dedicar a tu pareja, a tu familia o a amigos lejanos. Aunque estés a miles de kilómetros, el objetivo era transmitir ese abrazo y esa cercanía que muchas veces hace falta”, aseguró la cantautora.

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Esta producción es la tercera entrega de un álbum colaborativo que se encuentra en construcción, el cual busca tejer alianzas musicales y culturales alrededor del mundo con canciones como “Impulsa mi Destino” junto a Walka y “El Arte No Se Calla” junto a Pernett. La canción ya se encuentra en todas las plataformas musicales.