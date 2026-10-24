“La conquista de lo inútil”: el documental que responde a la polémica de “Topos”

Documental

¿Qué puede pasar cuando las versiones distorsionadas de un proyecto afectan el prestigio de quienes lo lideran? Esa es la pregunta que Carlos Zapata intenta aclarar con el documental “La conquista de lo inútil”. Relata su experiencia negativa, pero enriquecedora, frente a la tergiversación ocurrida durante la preproducción y grabación de la película“Topos”.

La polémica

En conversación con LO MÁS CARACOL, Zapata explicó que decidió contar su versión de lo ocurrido durante los preparativos, entre 2015 y 2018, y la posterior grabación, en 2019, de la película“Topos”. Asegura que el plan inicial era ayudar a jóvenes en condición vulnerable, pero todo fue malinterpretado y se convirtió en acusaciones y señalamientos carentes de pruebas.

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Zapata recordó una entrevista, a mediados de 2020, en La W, en la que dejó en evidencia la situación que estalló mientras se producía la película“Topos”. Destacó que ese diálogo en radio permitió la participación de la parte en disputa por el filme, que ahora tiene dos versiones: la de los productores, que está en la plataforma de RTVC, y la del director Carlos Zapata, que está en la plataforma zapatathecreator.uscreen.io/.

El documental

Zapata menciona que“La conquista de lo inútil” es una película sobre el detrás de cámaras de la película“Topos”. Agrega que en el documental plantea preguntas filosóficas sobre lo que ocurre cuando el nombre de alguien es sometido a versiones o posiciones distorsionadas.

En la entrevista en LO MÁS CARACOL, Carlos Zapata contó que, en un diálogo con Víctor Gaviria, director de“La vendedora de rosas”, este le advirtió que hacer una película como“Topos” hoy es imposible.

Carlos Zapata

Director, guionista y productor colombiano, formado en Medios Audiovisuales con énfasis en Dirección de Cine en el Politécnico Grancolombiano. Su trabajo cinematográfico se ha caracterizado por abordar personajes y territorios atravesados por la marginalidad, la identidad y las tensiones sociales.

Debutó en el largometraje con Pequeños vagos, su ópera prima, estrenada en salas colombianas en 2012.

Posteriormente escribió y dirigió Las tetas de mi madre, coproducción entre Colombia y México que consolidó su trayectoria y tuvo un destacado recorrido por festivales nacionales e internacionales en Colombia, México, España, Chile y Estados Unidos, incluidos certámenes como Guadalajara, Málaga, Viña del Mar, Cali y Monterrey, además de recibir diferentes reconocimientos.

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Posteriormente dirigió“Topos”, película cuyo proceso creativo se convertiría en el punto de partida de una nueva exploración cinematográfica y personal. Años después, las imágenes, los recuerdos y los acontecimientos relacionados con aquella experiencia reaparecen en“La conquista de lo inútil”.

Con esta nueva película, Zapata regresa al cine después de seis años de ausencia pública, explorando el documental híbrido, el archivo, la autobiografía y el cine ensayo para reflexionar sobre la memoria, la identidad, la representación y las diferentes formas en que una misma historia puede ser contada.