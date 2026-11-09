El Jazz y los “Bolebucos” de Sara Aldana que regresan a Colombia en gira nacional

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Música

Sara Aldana nació y creció entre pasillos, bambucos y otros ritmos andinos colombianos que resuenan cada año en el Festival Mono Núñez, en su natal Ginebra, Valle del Cauca.

Actualmente reside en Barcelona, España, ciudad a la que llegó en 2020 para continuar su formación musical, sus raíces siguen siendo el punto de partida de una propuesta artística que combina tradición, exploración sonora y una mirada contemporánea de la música colombiana.

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En conversación con LO MÁS CARACOL, la artista recordó que la música siempre estuvo presente en su hogar. Su padre, un apasionado melómano, llenó la casa con discos y sonidos diversos, entre ellos el jazz. Aquellas armonías despertaron muy temprano su curiosidad y terminaron convirtiéndose en una influencia decisiva para orientar su carrera y construir una identidad musical propia.

Raíces vivas

La cantautora destaca que su herencia afrocolombiana le ha permitido acercarse de manera natural a las percusiones y a distintas expresiones rítmicas que hoy hacen parte esencial de su obra.

En sus composiciones Sara Aldana conviven la riqueza de las tradiciones colombianas con elementos del jazz y de otras músicas del mundo. Muchas de sus canciones nacen en la intimidad de una guitarra y, poco a poco, crecen hasta convertirse en arreglos más amplios y complejos, cargados de matices y texturas sonoras.

Su más reciente producción discográfica, “Matices”, es una muestra de esa búsqueda artística. El álbum reúne 16 canciones, cada una inspirada en un color y desarrollada desde una sonoridad distinta. La mayoría de los temas fueron escritos por la propia artista, quien encontró en la psicología del color un punto de partida para reflexionar sobre emociones, experiencias y estados de ánimo.

Matices

Entre las colaboraciones del disco se encuentra “Llueve salao”, canción para la que invitó a una artista española que aportó elementos del flamenco. El resultado fue una mezcla singular que Sara Aldana bautizó como “bolebuco”, un término creado por ella para definir la fusión entre bulería, bambuco y currulao.

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La propuesta refleja el espíritu creativo de una compositora que no teme cruzar fronteras musicales para encontrar nuevas formas de expresión. Antes de este trabajo, la cantautora había presentado el EP “Ahora lo sé”, integrado por cuatro canciones.

La artista valluna regresa ahora a Colombia con un proyecto que reúne influencias, colores y sonoridades diversas en una exploración íntima de su identidad. “Matices” conecta el jazz, los sonidos afro y las raíces colombianas, en una gira que le permitirá reencontrarse con el público nacional y presentar en vivo las canciones que marcan esta nueva etapa de su carrera.

Gira en Colombia

Estas son las fechas confirmadas de la gira:

• Bogotá – 11 de noviembre – Universidad El Bosque.

• Bogotá – 12 de noviembre – Le Tiende.

• Medellín – 13 de noviembre – Sur Realismos.

• Medellín – 14 de noviembre – Sala El Piano.

• Sevilla, Valle del Cauca – 15 de noviembre – Festival Bandola.

• Buga – 18 de noviembre – El Solar de Mercedes.

• Cali – 19 de noviembre – Flores y Lechugas