Dónde y cuándo ver las películas de la Muestra Internacional Documental de Bogotá 2026

Cine

Del 27 de octubre y el 4 de noviembre, la capital colombiana volverá a disfrutar de los documentales en la edición número 28 de la Muestra Internacional Documental de Bogotá, MIDBO, que tendrá una programación de 120 películas provenientes de por lo menos 40 países. La muestra, organizada por la Corporación Alados, tendrá como uno de sus principales escenarios la Cinemateca de Bogotá.

En entrevista con LO MÁS CARACOL, Carmen Viveros, productora general de MIDBO, explicó que las proyecciones también llegarán a la Alianza Francesa, el Centro Cultural Gabriel García Márquez y la Sala Alterna de la Cinemateca en la Universidad Nacional, además de otros espacios. Una programación amplia que este año propone cambiar, por un momento, la manera habitual de acercarse al cine: dejar que el oído también conduzca la experiencia

Sonido imprescindible

La edición 28 tiene como eje curatorial al “Sonido imprescindible”. La propuesta, explicó Carmen Viveros en CARACOL RADIO, busca trasladar parte de la atención que suele concentrarse en la imagen hacia el componente sonoro y la escucha. El sonido aparece entonces como “una materia sensible, política, afectiva” y como otra manera de relacionarnos con aquello que cuenta un documental.

La intención atraviesa diferentes posibilidades: escuchar los cuerpos y los territorios, explorar la relación entre documental y música, atender aquello que ocurre fuera de campo y preguntarse qué queda resonando en el espectador después de una película. La oferta reúne producciones de Europa, Norteamérica, América Latina y Asia. La mayoría de las películas estarán subtituladas y, en algunos casos, habrá posibilidad de audiodescripción.

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La mirada sobre los públicos ocupa otro lugar dentro de la muestra. Habrá propuestas dirigidas a adolescentes y presencia en colegios, además de una franja especial para adultos mayores. MIDBO ha trabajado durante el año con estos últimos en una escuela de mediación que les permite no quedarse únicamente como espectadores, sino facilitar conversaciones con el público antes y después de las proyecciones.

Ruta nacional

Aunque el encuentro central se desarrollará en Bogotá del 27 de octubre al 4 de noviembre, la actividad de MIDBO no se concentra solamente en la capital. Carmen Viveros contó en LO MÁS CARACOL que fue diseñada una ruta especial por varias regiones del país, con presencia en Cali, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Leticia. Allí se han preparado pequeñas muestras y varias de las proyecciones estarán acompañadas por miembros del equipo, directores o investigadores invitados.

La programación presta especial cuidado a los públicos para los cuales está pensada cada película. Según explicó la productora, existe una coordinación encargada de este trabajo curatorial. Hay propuestas orientadas al entretenimiento y otras que buscan abrir discusiones, bajo una idea expresada durante la conversación: “El arte, el cine es un instrumento de pensamiento

Miradas únicas

Entre las presencias internacionales, Carmen Viveros resaltó a la documentalista francesa Claire Simon, quien llegará para presentar y comentar dos de sus películas. De acuerdo con la productora, será la primera vez que el cine de Claire Simón se vea en Colombia.

La muestra también tendrá una curaduría especial dedicada al documental cubano de los cineastas Sara Gómez y Santiago Álvarez. Las películas han sido recuperadas con ayuda de instituciones internacionales, entre ellas el ICAIC, y el público podrá ver por primera vez en Colombia la obra restaurada de Sara Gómez.

Desde Chile llegará el cineasta Ignacio Agüero, quien participará con tres películas. A esto se suma Espejos, una sección que este año llevará el título“Gestos de reparación” y abordará asuntos relacionados con memoria, justicia restaurativa, comunidades en búsqueda o diáspora, violencia basada en género, restitución y reactivación de archivos.

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El panorama se completa con cuatro competencias, nacionales e iberoamericanas, divididas entre cortometrajes y largometrajes, además de secciones fuera de competencia con panoramas nacionales e internacionales. Entre salas, regiones, realizadores y espectadores, la edición número 28 de MIDBO vuelve a poner al documental en conversación con quienes están al otro lado de la pantalla.