El quinteto tanguero nominado a los Grammy Latinos 2026 que llega de gira por Colombia

Entrevista

Con más de 25 años de historia, el Quinteto Astor Piazzolla mantiene vivo el legado musical de Astor Piazzolla, compositor y bandoneonista que revolucionó el tango y abrió nuevos caminos para el género. El estilo fue creado a partir del formato de quinteto desarrollado por el propio Piazzolla en 1960. Desde comienzos de siglo el grupo ha llevado esta música por escenarios de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Australia y Asia, combinando las obras emblemáticas del maestro con la recuperación de composiciones menos difundidas.

La agrupación llega a Colombia con un momento especial en su trayectoria: integra la lista de nominados a los Premios Grammy Latinos, cuya ceremonia de entrega será el jueves 12 de noviembre. El reconocimiento acompaña el lanzamiento de “Le Grand Tango”, su nuevo proyecto discográfico y la propuesta que da nombre a la gira internacional con la que el quinteto visitará varias ciudades colombianas.

Colombia ocupa un lugar especial en este recorrido. Medellín, Bucaramanga, Cali y Bogotá recibirán una música que ha construido una conexión con distintas generaciones y que, en palabras de sus protagonistas, encuentra aquí un público que quiere especialmente al quinteto. Sobre la historia de la agrupación, el universo musical de Piazzolla, la relación del compositor con Carlos Gardel, el repertorio de la gira y la vigencia del tango habló Darío Vaccaro, director y productor del Quinteto Astor Piazzolla, en diálogo con LO MÁS CARACOL, de Caracol Radio nos contó su experiencia en la agrupación y en su triple función de director, productor y músico:

¿cómo es dirigir un quinteto de tanto prestigio como el Astor Piazzolla?

Sí, la verdad es que mi gestión con el quinteto ya tiene casi ocho años, desde que la viuda de Astor Piazzolla me dio este honor, este orgullo de poder estar a cargo del quinteto y esta responsabilidad tan grande. Porque no es poca cosa tener semejante legado a cargo, pero con mucho respeto, con mucha pasión por esta música y mucho cariño, sobre todo por el maestro Astor Piazzolla, que nos ha dejado esta música maravillosa. Entonces es una mezcla de sentimientos: la responsabilidad y, por otro lado, el placer de tener esta música día a día entre nosotros.

Muchos ritmos tradicionales de la cultura latinoamericana han recibido aportes de otros ritmos para modernizarlos o actualizarlos. ¿Pasa eso con el tango que hacen?

Sí, claro. A ver, Astor Piazzolla fue el que revolucionó la música del tango tradicional. Él fue muy influenciado por el jazz, por la música judía. Él nació en Argentina, pero creció en Nueva York. Vino muy chiquito a la ciudad de Nueva York con sus padres y, hasta los ocho o diez años, estuvo siempre escuchando jazz, mientras su padre escuchaba tango en la casa. Después, en algún momento de su vida, decidió ser compositor clásico y estudió música clásica, nada más ni nada menos que con Nadia Boulanger; estudió composición en París.

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Y, bueno, el fenómeno Piazzolla y el Nuevo Tango, como llamó él a su género, es esa fusión que hace que tengamos un tango tradicional, pero más evolucionado. Una visión súper vanguardista que tuvo Astor en ese momento y que también le trajo grandes conflictos, porque los tangueros tradicionales le hicieron la vida imposible, ya que no entendían esa revolución que estaba generando Piazzolla.

Así que la realidad es que la gente joven siempre apostó por él y, hasta el día de hoy, los nuevos jóvenes que lo van descubriendo se enamoran, se conectan y siguen el camino con nosotros en todas las giras y en todos los álbumes. La verdad es que es maravilloso el fenómeno que genera esta música.

¿Qué relación tuvo Astor Piazzolla con Carlos Gardel?

Estaba Gardel en ese momento en Nueva York filmando una película para Paramount, nada más ni nada menos, y el papá de Astor, que era fanático del tango y de Gardel, hacía tallas en madera. Entonces él talló una estatua en madera y le dijo a Astor, que en ese momento tenía ocho años, que se acercara hasta el hotel donde se hospedaba Gardel y le dejara eso de regalo.

Ahí se conocieron. A Gardel le pareció muy simpático un niño de ocho años que tocaba bandoneón, se hicieron muy amigos y lo invitó a formar parte de la película. De hecho, hay una foto muy divertida donde Astor, chiquito, hace de canillita (vendedor de periódicos). Estaba con unos diarios y tengo algunas imágenes también de la película. Es muy vieja, pero tuvo ahí una pequeña participación.

Conectaron a tal modo que Gardel invitó a Astor a salir de gira. El papá, claro, como tenía ocho años y era muy chico, no se animó y no lo dejó ir de gira con Gardel. Y gracias a Dios, porque a las pocas semanas Gardel tuvo el accidente en Medellín donde perdió la vida y, si Astor hubiera estado en esa gira, también hubiéramos perdido la posibilidad de tener toda esta música y este legado tan grande que tenemos ahora. Así fue la historia con Gardel

¿Musicalmente qué puede esperar la gente en Medellín, Bucaramanga, Cali y Bogotá?

La verdad es que nosotros siempre tratamos de celebrar este legado en todos sus sentidos. Nunca faltan los clásicos que el público siempre espera escuchar, o sea, “Libertango”, “Adiós Nonino”, “Verano porteño”. Son temas ya clásicos, son como el himno piazzolliano y nunca pueden faltar en nuestros conciertos.

Pero también nuestro objetivo es difundir toda esta música que Astor ha creado con los años. Astor ha sido un compositor muy prolífico y hay muchas obras que quizá no tuvieron la difusión en su momento, u obras que Astor tocó una o dos veces y después no tuvo oportunidad, sobre todo el repertorio de su último periodo, de finales de los 80, que en mi opinión es como el periodo más evolucionado de Piazzolla.

A tal punto que, si Astor hubiera vivido más tiempo, esa música hubiera tenido el peso de “Verano porteño”, de “Adiós Nonino”, “Libertango”. Pero él en vida no tuvo la oportunidad de difundirla. Entonces, un poco la misión del Quinteto Astor Piazzolla es dar a conocer estas piezas que tienen mucho peso, mucho valor musical y que quizá la gente no conoce.

Cuando vienen a un concierto del Quinteto Astor Piazzolla, primero nosotros pensamos muy bien en el repertorio, en el público y, principalmente, en Astor. Yo siempre digo: el jefe es Astor, la música manda.

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Cada año y medio, más o menos, nosotros lanzamos un nuevo disco y pensamos la gira basada en ese disco. Cuando preparamos el concierto, siempre incluimos los clásicos con los temas de los nuevos discos, pensando siempre en cómo Astor presentaría la música a este nuevo público. Entonces, cuando la gente llega a un concierto, siempre encuentra algunas joyitas que quizá no conocía, y es parte también de celebrar este gran legado.

Recientemente nosotros lanzamos el disco “Le Grand Tango”, que hemos lanzado el 22 de mayo, y ahora en septiembre comienza lo que denominamos la gira “Le Grand Tango”. Vamos a estar en Hong Kong, vamos a estar en Taiwán y después de esa gira comienza la gira por Colombia. O sea que las ciudades de Colombia van a ser de las primeras que van a poder escuchar este repertorio “Le Grand Tango”, que tiene mucho que ver con el periodo de Astor cuando vivía en París, con el tema “Le Grand Tango”, que es un tema que Astor compuso para el maestro Rostropovich en el año 82.

Va a ser una gran celebración compartir esta nueva música con un público que nos quiere tanto y con el que nosotros siempre estamos felices de compartir.

El maestro Piazzolla murió a mediados del 92, tenía 71 años. ¿Alcanzó a compartir con él en el quinteto?

Yo lamentablemente no. Tenía 10 años cuando falleció Astor. Mi amistad con Laura (viuda de Piazzolla) comienza más adelante, en los años 90. Yo fui bailarín antes de dedicarme a la producción y, de hecho, crecí bailando la música de Piazzolla, pero lamentablemente no tuve la suerte de conocer a Astor personalmente.

Sí nuestros músicos, que son mayores. Nuestro director musical ha tenido una cercanía muy importante con el maestro, pero en mi caso no, lamentablemente. Todo lo que conozco de la intimidad, de la cercanía de Piazzolla, es gracias a su viuda, a Laura Escalada

Hoy en día, ¿Cuál es la base geográfica del Quinteto?

Nuestros músicos están en Buenos Aires. En todas las giras, los músicos salen de Buenos Aires. La diferencia es que yo vivo en Nueva York y tenemos nuestra oficina principal en Nueva York, desde la cual manejamos todas las giras internacionales. Pero los músicos están siempre en Buenos Aires, son todos argentinos.

¿habitualmente se presentan en algún lugar de Buenos Aires o son exclusivamente presentaciones muy puntuales?

Nosotros hacemos presentaciones muy puntuales. A veces hacemos giras por el interior del país y, cada tanto, tenemos funciones en Buenos Aires, pero no somos como estos grupos de las tanguerías, donde hay shows de tango fijos. No es nuestro caso.

Nosotros normalmente vamos a las salas sinfónicas y hacemos giras en lugares que son más, incluso diría, para música clásica. Las giras dentro de Argentina son muy puntuales. Por suerte, el quinteto está casi todo el año haciendo giras internacionales.

El año que viene tenemos varios conciertos en Buenos Aires, en Córdoba, pero no son shows fijos. No tenemos un show fijo, lamentablemente.

Director Darío Vaccaro, ¿cómo está integrado hoy, en la parte artística, el quinteto? ¿Quiénes son los cinco y de qué instrumento se encarga cada uno?

Tenemos a Pablo Mainetti en bandoneón, que es nuestro músico principal, digamos, porque es en este caso el que tiene toda la responsabilidad que tenía Astor. Lleva ya más de 25 años trabajando en la banda.

Tenemos a Armando de la Vega, que es, en mi opinión, el mejor guitarrista que hay de tango hoy en día, que aparte también es un maravilloso músico, excelente persona.

Tenemos a Cristian Basto en contrabajo, que es de las generaciones más jóvenes. Obviamente, los músicos se van renovando y van entrando nuevas generaciones también.

Matías Feijín, que es nuestro pianista y que es de los más jóvenes de la banda. Digo jóvenes, pero tiene más de 40 años. Sí, se van renovando también algunas generaciones.

Y en violín tenemos a Cerdar Geldín Muradó, que es un maravilloso violinista y acompaña todas las giras del quinteto, siempre bajo la dirección musical de Julián Bat, que está desde toda la vida a cargo de esta banda.

Siempre explorando la música de Piazzolla al máximo con estos excelentes maestros. Ellos son maestros de este género que, en mi opinión, no hay otros de este calibre.