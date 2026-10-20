“Ya me preparo para cuando cuelgue las zapatillas de ballet”: Fernando Montaño

Entrevista

Nacido en Buenaventura y se ha convertido en una de las figuras colombianas más destacadas de la danza a nivel internacional, Fernando Montaño es un hombre juicioso en el arte de mover el cuerpo al ritmo de la música, incluso con posturas que, en ocasiones, parecen antinaturales.

Es uno de los invitados a la segunda edición de Dîner en Blanc, prevista para el 24 de octubre en algún lugar de Cartagena. El artista colombo-británico no solo se expresará con su cuerpo; también llevará ese movimiento a la pintura sobre un lienzo, en el que plasmará su baile y sus emociones.

Además de la danza que mostrará ese día, Fernando Montaño expondrá otras 19 obras pictóricas que ha realizado como parte de su incursión en las artes plásticas, una actividad que planea convertir en su principal expresión artística cuando cuelgue las zapatillas de ballet. También exhibirá una escultura inspirada en el rey Carlos III, acompañada de elementos británicos y colombianos.

En LO MÁS CARACOL hablamos con él sobre esta presentación y sobre su trabajo en las artes plásticas, una disciplina que prepara para asumir con mayor dedicación cuando llegue el momento de retirarse de la danza.

¿Qué significa para usted estar en este evento en Cartagena?

Para mí es algo muy emotivo, especialmente porque voy a hacer un performance que no he hecho nunca en Colombia e incluso, en el resto del mundo, lo he hecho muy pocas veces. Creo que el público colombiano va a disfrutar de una dinámica y una faceta muy diferente de Fernando, por supuesto combinando las artes y, esta vez, la danza con las artes plásticas.

Voy a hacer un solo, pero sí voy a estar acompañado de mis pinceles y un gran lienzo. Va a haber música, tanto clásica como música nuestra, de nuestra percusión. Como te decía, es una técnica que he venido desarrollando en los últimos años. He hecho solamente alrededor de tres espectáculos parecidos a lo que voy a hacer en Colombia.

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Lo de Colombia va a ser mucho más especial porque es casa y, además, es la primera vez que voy a hacer algo con un público masivo, porque este tipo de espectáculos los he hecho en museos y con un público muy reducido. Entonces va a ser muy emocionante poder compartir o crear una obra de este tipo en Colombia.

El 10 de agosto ocurrió un grave terremoto que afectó a su tierra, al departamento del Valle del Cauca. Buenaventura también se vio afectada en esa situación. ¿Qué hace para ayudar?

Sí, bueno, desde que sucedió esto, porque también en mi familia había personas con las que no habíamos podido comunicarnos, gracias a Dios todos ellos están bien. Pero sí, ya llevo casi un mes y medio haciendo varios eventos desde aquí, desde Londres, para recaudar fondos.

También, digamos, con el gobierno británico he pedido que nos ayuden. Ellos hicieron un gran aporte a la Cruz Roja y también estoy súper contento de que nuestra nueva embajadora haya ayudado a organizar todas estas ayudas.

Cuando habla de un lienzo y de pinceles ¿es una manera de expresar que su danza será una obra de arte?

No, estoy hablándote literalmente. En este caso, mi pareja va a ser el lienzo y mis pinceles, y mis tools para crear una obra de arte, una pintura que, por supuesto, es un performance, es una danza.

Es una danza que, como te decía, por lo general nadie la ve. Solamente yo y la filmo a veces; otras veces soy simplemente yo en mi espacio, en mi mundo, donde hago un show, un solo, y dejo los trazos de mis movimientos, de mis brazos, en un lienzo.

Algo que también lo hace muy lindo es que, posteriormente al evento, voy a estar exhibiendo mi obra en el Museo de Arte Contemporáneo por primera vez en Colombia, porque ya la exhibí aquí en Londres. Hace ya casi un mes hice mi primera exhibición de arte, donde, para muchos, posiblemente para ti y usted también, muy poca gente sabía de esta faceta mía.

Pero sí es la extensión de mi artisticidad y lo que posiblemente va a quedar y va a perdurar por el resto del tiempo cuando ya cuelgue mis zapatillas de ballet.

Por favor, que su retiro de la danza sea dentro de mucho tiempo

Sí, bueno, todavía todo depende, por supuesto, de mi cuerpo, cómo funciona. Está en perfecta condición, pero también el ballet especialmente... siempre estamos expuestos a las lastimaduras, porque digamos que hacemos todo en contra de la naturaleza.

Pero sí tengo fe en que todavía hay bastante en Fernando por unos años y creo que sí estoy haciendo esa transición paulatinamente de lo que va a ser mi futuro como artista.

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Otra de las piezas que traigo también a Colombia, que es la primera vez que sale de Reino Unido, es la escultura que le hicieron su majestad el Rey Carlos III, que es un homenaje a su labor en cuanto a las artes, al apoyo que le da a las artes, pero también al medio ambiente.

Entonces estoy muy contento de llevarla a Colombia y que Colombia la pueda ver, que sea el primer país que la vea fuera de aquí, de Reino Unido, donde espero que también la gente la pueda apreciar, porque tiene un sentido muy simbólico. Tiene cosas de Colombia, como de Reino Unido y, por supuesto, también cosas muy personales en cuanto a esta escultura.

Esa escultura del rey Carlos III que trae a Colombia, la muestra y se regresa al Reino Unido. ¿La van a erigir en alguna parte del Reino Unido?

Pues la vamos a exhibir en el Museo de Arte Contemporáneo de Cartagena. Ahí va a estar aproximadamente un mes y, bueno, igual sabes que con las artes plásticas o las pinturas y las esculturas nunca se sabe el final, dónde van a terminar.

Pero sí, por ahora esa es la idea: dejarla ahí en el museo, que la gente pueda viajar o ir a verla, a visitarla; que vean mi obra también por primera vez, porque para mí es un debut. Muy poca gente sabía de esto y no sé si, a lo mejor, posteriormente haya otras instituciones que quieran también exhibirla, porque la idea es mostrarla al máximo, es ponerla al máximo por un periodo de tiempo para después subastarla y apoyar a una de las organizaciones de su majestad el rey, el King’s Trust, que ayuda a jóvenes y adolescentes en todo el mundo, no solamente aquí en el Reino Unido, para, digamos, que se encaminen en unas carreras o en un mestie

Eso me responde una pregunta que le iba a hacer: ¿el palacio de Buckingham sabía de esa escultura?

Sí, sí. Yo especialmente tengo una carta de su majestad el rey, de palacio, donde expresa la gratitud. Para mí, como artista y como creador de la obra, ha sido muy emotivo.

La escultura es muy simbólica. Hay unas flores, diferentes tipos de flores, como la flor nacional de Escocia, la flor nacional colombiana, nuestra catlaya, por supuesto, está muy bien plasmada. Me emociona.

Su majestad está vestido con su traje escocés, con su bastoncito, que le vemos desde hace bastante tiempo. Se le ve con su bastoncito y una composición de dos invertebrados y diferentes tipos de flores, que cada una tiene un simbolismo muy especial porque representan, yo creo, el talante de su majestad de querer proteger al medio ambiente y de enseñarnos y de invitarnos al resto del mundo a tratar de ver cómo coexistimos en este gran ecosistema que es nuestro planeta Tierra.

Esa pintura que hará en el Diner en Blanc el 24 de octubre, ¿va para el Museo de Arte Contemporáneo de Cartagena de manera permanente?

Por un periodo de tiempo, sí, sí. Porque, como te decía, es el inicio de esta faceta mía y, a raíz de una cosa, paulatinamente se van dando otras.

Entonces creo que, a raíz de esta muestra, posiblemente voy a mostrarla en otros museos, en otras galerías, porque sí, ese creo que va a ser mi gran legado como artista

¿Cómo va la versión en inglés de su libro autobiográfico que usted planea publicar en el Reino Unido?

Ya hemos terminado el segundo DRAF (borrador), y estamos en conversaciones con algunas plataformas para ver si se hace una serie o una película, porque sí, ya llevo años especialmente en este proceso de hacer una serie o una película.

Pero bueno, hay cosas que a veces se traban un poco por algunas personas y algunos contratos y cosas de ese tipo. Pero ya finalmente estoy libre de todos estos contratos y sí estamos avanzando de manera muy, muy buena.

Maestro Fernando Montaño, ¿está sirviendo de padrino, tutor o consejero de nuevas generaciones de colombianos dedicados a la danza?

Sí, sí. Yo lo hago de una forma, incluso también ayudando a llevar maestros a Colombia desde aquí, desde el Reino Unido, porque sí creo que esta rama artística se está desarrollando mucho más en Colombia y en el resto de Latinoamérica.

Entonces sí, para mí es importante que vengan otros detrás de mí. Es importante que yo pueda compartir y sí tengo algunos pupilos muy, muy bien escogidos por ahí para abrirles y ayudarles en sus carreras.

Esa pintura del 24 de octubre me imagino que se suma a otras que ya tiene en su archivo personal.

Sí, sí. Llevo alrededor de unas 19 piezas de arte y esta será la numero 20. También es la primera vez que voy a pintar en Colombia, entonces para mí, emocionalmente, es una gran emoción, la verdad que sí.

¿Y esas 19 están en su casa o las tienen en un sitio especial?

Bueno, algunas, a propósito, he tenido que pedir permiso porque ya me las han comprado. Entonces tuve que pedir permiso porque sí quiero llevar lo que mostré aquí, en ese debut que hice en Londres, lo quiero llevar a Colombia.

Gracias por concedernos estos minutos, gracias por acompañarnos y le deseamos mucha, mucha suerte en el Diner en Blanc que se va a realizar por segunda ocasión en Cartagena el 24 de octubre.

Bueno, muchísimas gracias. Aprovecho también la ocasión para invitar a todos los colombianos a que se unan a esta gran labor, ya que no solamente es una gran cena, sino que vamos a estar apoyando a niños y jóvenes, dándoles la oportunidad de tener una nueva escuela, y creo que eso es lo más valioso de todo este evento.