Muros rayados y fachadas dañadas: la denuncia de los ciudadanos en la comuna 12 de Bucaramanga

Habitantes y comerciantes de sectores como Cabecera, Sotomayor y El Prado, en Bucaramanga, adelantan jornadas para recuperar muros y fachadas afectados, según los ciudadanos “por el vandalismo”. La iniciativa es liderada por integrantes del frente de seguridad y cuenta con el acompañamiento de la Policía Nacional.

Según César Augusto Niño, miembro del Frente de Seguridad de Cabecera y de la Junta de Acción Comunal, esta problemática lleva tiempo afectando a los residentes y comerciantes, quienes deben invertir recursos y esfuerzos para volver a pintar sus fachadas después de que son rayadas.

El líder comunitario señaló en Caracol Radio que esta no es la primera campaña que realizan para recuperar estos espacios y advirtió que los daños se extienden por diferentes puntos de la ciudad.

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Uno de los sectores más afectados es la carrera 33, donde, según Niño, “varios comerciantes encuentran sus persianas, muros y otros elementos de sus establecimientos vandalizados al comenzar la semana”.

La situación también se presenta en el sector del borde del Junín, sobre la calle 51, entre las calles 33 y 36, así como en el Paseo de los Artesanos, en la calle 49, entre el Éxito y Cinemas. Además, se reportan grafitis en establecimientos ubicados sobre la calle 35.

“Vemos desde la calle 56 hasta prácticamente la 42 los muros grafiteados de los locales, de las persianas, de las serpentinas”, manifestó Niño, quien insistió en que estas afectaciones deterioran la imagen del sector.

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Ante este panorama, la comunidad busca mantener las jornadas de recuperación durante varios días e incentivar la participación de residentes y comerciantes para conservar los espacios intervenidos.

El representante comunitario pidió que se fortalezcan las medidas para sancionar a quienes incurren en este tipo de conductas y mejorar las condiciones de seguridad en la zona. Según indicó, aunque perciben una disminución de estas situaciones frente a periodos anteriores, esperan que las acciones permitan frenar el vandalismo en Bucaramanga.