Gobernación de Santander anuncia “ofensiva de seguridad” en la provincia de García Rovira

Bucaramanga

Las autoridades de Santander ofrecieron una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables de la incineración de un bus de la empresa Concorde en la vía Málaga - Cerrito.

Tras un consejo de seguridad, convocado por la gobernación de Santander se determinó que habrá “un refuerzo de la presencia militar y policial y el traslado del Centro Integrado de Monitoreo, Vigilancia y Reacción Inmediata, Cimvri.

Para tal efecto, se destinarán 18 motocicletas, 8 drones y 2 vehículos con capacidad de mando y control que serán trasladados a la provincia de García Rovira.

Consejo de seguridad en Cerrito, Santander Ampliar Consejo de seguridad en Cerrito, Santander Cerrar

“Fue instalada una unidad motorizada de la Quinta Brigada para trabajar conjuntamente. Por parte de la Policía Nacional, ya hay una línea investigativa que pronto dará con la identificación de estos bandidos”, informó Douglas Arenas, secretario del Interior en calidad de encargado.

Las autoridades hablan de “una ofensiva de seguridad en la provincia de García Rovira” luego de la incineración de un bus del servicio público cerca del Cerrito, uno de los municipios de la provincia de García Rovira.