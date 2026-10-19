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19 oct 2026 Actualizado 14:09

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Paseo familiar terminó en un grave accidente de tránsito en Tona, Santander: hay 10 heridos

Según información entregada por el Cuerpo de Bomberos de Tona, un bus familiar se quedó sin frenos y cayó por un abismo de aproximadamente 50 metros.

Crédito: Foto suministrada por la comunidad.

Crédito: Foto suministrada por la comunidad.

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María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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Accidente de transito en Tona, Santander. Finalizando la tarde de ayer, domingo 18 de octubre, se presentó un accidente de tránsito por la vía que conduce a la vereda de Vegas, carretera que conecta con este municipio.

¿Qué pasó? Según información entregada por el Cuerpo de Bomberos de Tona, un bus familiar transitaba por esta vía, se quedó sin frenos y cayó por un abismo de aporoximadamente de 50 metros.

“Era como como paseo familiar. Iban por la vía que conduce a la vereda de Vegas. Al parecer, se quedó sin frenos y se salió de la vía”, indicó el Sargento Antonio Hernández comandante del Cuerpo de Bomberos de Tona, Santander.

El accidente dejó un saldo de 10 heridos. Entre ellas hay menores de edad. De acuerdo con la información proporcionada, hay un total de 10 personas heridas, algunas de ellas de alta gravedad y otras con heridas leves.

Al cierre de esta nota, aún no se ha presentado el balance total ni el estado de salud de las personas afectadas y las causas de este accidente sigue siendo.

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