Murió comerciante herido en presunto ataque sicarial y accidente en Piedecuesta, Santander

Wilber Hernández Colmenares, un comerciante dedicado a la compraventa de oro y al préstamo de dinero en Bucaramanga, falleció tras resultar herido en un presunto ataque sicarial ocurrido el viernes 16 de octubre en la vía que comunica Piedecuesta con Floridablanca.

El hombre, oriundo de Puerto Wilches, habría recibido cinco disparos en el abdomen durante el ataque. Posteriormente, permaneció bajo atención médica, pero falleció a causa de las heridas, según la información conocida sobre el caso.

El ataque ocurrió durante una caravana fúnebre. De acuerdo con la información preliminar, Hernández Colmenares acompañaba a su hermano Yeison Fabián Hernández Colmenares y a otros familiares en un recorrido que había partido desde la funeraria Los Olivos.

Durante el trayecto, hombres armados habrían disparado contra uno de los vehículos. El hecho estuvo acompañado de un accidente de tránsito en el que varios automotores resultaron involucrados y uno terminó incendiado.

Seis personas fueron atendidas en el Hospital Internacional de Colombia. La institución informó el viernes 16 de octubre que recibió a cuatro adultos y dos menores de edad relacionados con estos hechos. Algunos presentaban heridas de bala y otros, lesiones ocasionadas por el accidente.

“Actualmente se encuentran bajo observación médica y reciben atención integral acorde a sus necesidades específicas”, señaló el hospital en el comunicado emitido ese día.

Este es el último reporte médico emitido por el Hospital Internacional de Colombia sobre las personas atendidas tras el accidente.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del presunto ataque sicarial y del accidente, así como la identidad de los responsables.