Capturadas siete personas en Santa Marta por secuestro de empresario

Santa Marta

En una operación contra el secuestro y la extorsión, tropas del Gaula Militar adscrita a la segunda brigada, junto con Gaula Policía, lograron la liberación del empresario samario Sergio Pablo Gutiérrez Mejía, de 63 años, quien había sido secuestrado el pasado 14 de octubre en Santa Marta en el sector de Aeromar, zona urbana.

​Durante el desarrollo de la operación fueron capturadas siete personas en flagrancia, a quienes se les incautó un arma de fuego de corto alcance, seis cartuchos calibre 9 mm y dos armas traumáticas. Tanto los capturados como el material incautado quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes para responder por los delitos de secuestro y extorsión.

La acción militar y policial se produjo luego de un trabajo de investigación, inteligencia, verificación y seguimiento de tropas en campo, lo que permitió ubicar de manera exacta el lugar donde la víctima permanecía retenida.

Es de recordar que, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella anunció el rescate del empresario y que el secuestro y la extorsión tendrán todo el peso de la ley durante su gobierno, asimismo, reiteró su compromiso con la protección de la vida y la libertad de los colombianos