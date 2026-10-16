De La Espriella anuncia rescate de ingeniero secuestrado en Santa Marta: exigían $50 millones

el Gaula del Ejército y la Policía ubicaron al empresario en una vivienda del barrio Aeromar. Foto: Captura de video presidente

El presidente de la República anunció el rescate sano y salvo del ingeniero civil Sergio Pablo Gutiérrez Mejía, de 63 años, quien había sido secuestrado el 14 de octubre en Santa Marta.

Según el mandatario, el Gaula del Ejército y la Policía ubicaron al empresario en una vivienda del barrio Aeromar, tras labores de verificación e inteligencia. Sus captores presuntamente exigían $50 millones a cambio de su liberación.

El operativo dejó siete adultos capturados y dos menores aprehendidos. Las autoridades también incautaron un arma de fuego calibre 9 milímetros con seis cartuchos, tres armas cortopunzantes y dos pistolas traumáticas.

Tras anunciar el resultado, el presidente aseguró que el secuestro y la extorsión tendrán todo el peso de la ley durante su gobierno y reiteró su compromiso con la protección de la vida y la libertad de los colombianos.