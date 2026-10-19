Santa Marta fortalece alianzas con el gobierno nacional para impulsar el sector cultural

Santa Marta

Con el propósito de posicionar a Santa Marta como un referente cultural del Caribe colombiano, avanza una agenda de relacionamiento y articulación con entidades nacionales para fortalecer el sector cultural. La apuesta es posicionar a la ciudad, en el marco de sus 501 años de historia.

En el marco de esta agenda, se adelantó un encuentro con Saide Patricia Flórez Calume, vicepresidenta de Turismo de ProColombia, orientado a fortalecer el turismo cultural, promover herramientas para los cultores y explorar oportunidades para proyectar internacionalmente los servicios, saberes, expresiones artísticas y experiencias culturales del territorio.

Como parte de las gestiones para fortalecer la economía cultural, también se sostuvo una reunión con Mónica Moreno, gerente general de iNNpulsa Colombia, con el propósito de impulsar iniciativas relacionadas con los emprendimientos étnicos y los saberes ancestrales.

La agenda de articulación institucional también contempla gestiones con el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, orientadas a explorar oportunidades de programación y circulación artística que contribuyan a fortalecer la actividad cultural del Teatro Santa Marta.

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De igual manera, se desarrolló un encuentro con la Secretaría General del Ministerio de la Cultura y el Patrimonio y su equipo de trabajo, con el objetivo de avanzar en acciones de articulación que contribuyan a proyectar a Santa Marta como una ciudad cultural.