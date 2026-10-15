Feria de Vivienda para Mujeres 2026, ¿cómo inscribirse? Cierra el 18 de octubre y hay 12 mil cupos. Getty Images

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría del Hábitat, anunció la llegada de una nueva edición de la Feria de Vivienda exclusiva para mujeres, a realizarse el próximo sábado 7 y domingo 8 de noviembre de 2026.

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La feria hace parte del plan de vivienda Mi Casa en Bogotá y se constituye, según Hábitat, en un espacio de promoción y apoyo para las familias vulnerables, ofreciendo opciones para que puedan acceder a vivienda propia con ayuda de los subsidios distritales.

“Estamos materializando nuestro compromiso con las mujeres de Bogotá que día a día luchan por sacar sus familias adelante y es precisamente para todas ellas que haremos esta feria en alianza con el Sistema Distrital del Cuidado”, en palabras de Vanessa Velasco Bernal, secretaria Distrital del Hábitat.

¿Qué entidades estarán en la feria de vivienda y qué subsidios hay en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría del Hábitat de Bogotá, en las ferias de vivienda Mi Casa en Bogotá los participantes tienen la oportunidad de encontrarse con los siguientes actores:

Constructoras que ofrecen viviendas VIS y VIP en Bogotá

Entidades financieras que hacen los préstamos que las familias requieren para adquirir su vivienda.

Cajas de compensación que ofrecen sus subsidios para compra de vivienda.

Entidades del Distrito con su oferta institucional.

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Por su parte, Hábitat anunció que ofrecerá información y asesoría para que los participantes puedan acceder a los subsidios de vivienda de Oferta Preferente y Reactiva Tu Compra. De igual manera, contarán con el programa Educación e Inclusión Financiera, que ofrece capacitación para la compra de vivienda y adquisición de hábitos financieros saludables.

Requisitos para participar en la Feria de Vivienda para Mujeres en Bogotá

Los hogares interesados en participar en la Feria de Vivienda para mujeres del programa Mi Casa en Bogotá deben verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

La jefa del hogar debe ser mujer mayor de edad.

La sumatoria de los ingresos de todos los integrantes del hogar no debe superar los $7.003.620 (cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes).

(cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes). Ninguno de los integrantes del hogar puede ser propietario de vivienda en el territorio nacional; haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda que haya sido efectivamente aplicado, o sancionado en un proceso de asignación de subsidio de vivienda.

Link y fechas para inscribirse en la Feria de Vivienda

Para inscribirse a la Feria de Vivienda de la Secretaría del Hábitat en Bogotá, una vez revisados los requisitos de participación, deberá diligenciar el formulario alojado en la página web: www.habitatbogota.gov.co.

Este procedimiento puede llevarse a cabo desde el sábado 10 y hasta el domingo 18 de octubre. Tenga en cuenta que no podrá participar si se inscribe fuera de este plazo. Tras completar el trámite, recibirá un correo de confirmación o negación y una guía para participar en la feria.

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