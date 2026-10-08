¿Cómo postularse para trabajar en el Metro de Bogotá? Hay vacantes abiertas de hasta $8 millones. Getty Images

Con corte al 30 de septiembre, la Primera Línea del metro de Bogotá registró un avance general del 83,73%. Según el gerente de la empresa Metro, Leonidas Narváez, estos avances son evidentes en las obras del viaducto, patio taller y en las estaciones ubicadas en el suroccidente de la ciudad.

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Así las cosas, con estos nuevos avances, que incluyen la llegada de un nuevo tren (además de los 19 que ya hacen pruebas en la ciudad), la concesión de la Primera Línea del metro abre constantemente vacantes en diferentes áreas.

¿Qué vacantes laborales se necesitan para la Línea 1 del metro?

El contrato de concesión Primera Línea del Metro de Bogotá, integrado por el consorcio APCA Transmimetro de las empresas China Harbour Engineering Company Limited (85%) y Xi’An Rail Transportation Group Company Limited (15%), tiene nuevas ofertas de empleo en Bogotá.

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Entre la oferta laboral de más de 40 vacantes se encuentran posiciones tanto asistenciales como profesionales, con diferentes requisitos de experiencia, formación académica y salarios que van desde los $2 hasta los $8 millones de pesos mensuales.

Entre los cargos incluidos en la convocatoria están los siguientes:

Analista de pagos:

$2.5 a $3 millones de sueldo

Requisitos: Educación tecnológica administrativa o contable, título obtenido o en proceso de obtenerlo. 5 años de experiencia en posiciones administrativas en obras de infraestructura con temas relacionados con manejo de materiales, proceso de facturación según órdenes de compra, manejo de proveedores y procesos contables.

Ingeniero junior de señalización:

$2 a $2.5 millones de sueldo

Requisitos: Profesional en Ingeniería Mecánica / Ingeniería Eléctrica / Ingeniería Electrónica / Ingeniería Mecatrónica con más de 1 año de experiencia en proyectos de infraestructura o similares. Inglés: B2-C1.

Ingeniero junior de telecomunicaciones bilingüe:

$2 a $2.5 millones de sueldo

Requisitos: Sin experiencia o máximo 1 año en sistemas de comunicación, sistemas de control y supervisión, sistemas de control de acceso y/o gestión técnica. Inglés B2–C1.

Profesional contable:

$3.5 a $4 millones de sueldo

Requisitos: Profesional en Contabilidad, Ciencias Económicas, Financieras o afines. Experiencia de 5 años en posiciones similares manejando registros contables, auditorías externas o con revisoría fiscal y entrega de informes de gestión contable.

Profesional bilingüe de inmigración:

$3.5 a $4 millones de sueldo

Requisitos: Profesional en carreras administrativas, sociales, humanas. Conocimientos en legislación migratoria. Experiencia mínima de 6 meses en trámites migratorios. Inglés (B2) requerido y mandarín (HSK 2-3) deseado.

Ingeniero de sitio edificaciones:

$4 a $4.5 millones de sueldo

Requisitos: Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura, deseable con algún posgrado afín al área. 5 años de experiencia como Asistente de Ingeniería o Residente de Obra en la construcción de proyectos de estructuras de hormigón, construcción de edificios y estructuras en concreto. 3 años de experiencia en manejo de acero de refuerzo y concreto para estructuras de edificios.

Residente social:

$5.5 a $6 millones de sueldo

Requisitos: Profesional en el área de las ciencias económicas, como administración de empresas, economía, contaduría, derecho o ingeniería industrial. Experiencia general de 8 años luego de la expedición de la tarjeta profesional. Experiencia específica de 6 años en la gestión social o comunitaria de proyectos de infraestructura.

Comprador de categoría - contratos/construcción:

$6 a $8 millones de sueldo

Requisitos: Profesional en Ingeniería Civil, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Materiales o carreras afines. 8 años de experiencia general, de los cuales 6 años sean específicos en negociación; conocimiento específico en contratos, alquiler de equipos, compra de equipos, repuestos, concretos, fórmulas y logística.

Traductor chino mandarín - español:

$6 a $8 millones de sueldo

Requisitos: Técnico, tecnólogo, profesional o estudiante. Experiencia de más de 1 año como traductor o en cargos similares. Manejo de proveedores. Manejo del idioma mandarín.

Tenga en cuenta que son más de 40 vacantes disponibles para diferentes tipos de profesionales, por lo cual conviene revisar cada vacante para conocer todos los requisitos y las responsabilidades asociadas a cada cargo.

¿Cómo postularse a empleos en el metro de Bogotá?

La convocatoria con más de 40 vacantes disponibles para trabajar en la Línea 1 del metro de Bogotá se encuentra alojada en el portal El Empleo, plataforma oficial escogida por el concesionario.

En ese orden de ideas, para postularse a alguno de los empleos deberá:

Ingresar al portal El Empleo, en el perfil de Metro Línea 1: https://www.elempleo.com/co/ofertas-empleo/metro-linea-1-sas Acceder con el usuario y la contraseña o registrarse en la plataforma, en caso de no haberlo hecho previamente. Consultar los diferentes cargos utilizando el buscador y los filtros habilitados. Seleccionar el empleo de su interés y verificar el cumplimiento de los requisitos. Validar que su hoja de vida esté completa en la plataforma y hacer clic en “Postularme”.

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