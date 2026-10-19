Exmagistrado Tarquino llegó al bunker de la Fiscalía; se legaliza captura para cumplir condena

Fuentes le confirmaron a Caracol Radio que el exmagistrado Camilo Tarquino, se entregó y permanece en el bunker de la Fiscalía tras emitirse una orden de captura para que cumpla una condena por su responsabilidad en el caso de corrupción que tocó a las más altas esferas de la justicia en Colombia.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme este lunes 19 de octubre la condena de seis años de prisión contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino por su participación en el escándalo conocido como el cartel de la toga. En la decisión, contenida en una sentencia de 109 páginas, la Sala de Casación Penal también dispuso su captura inmediata para que cumpla la pena en un establecimiento carcelario.

El alto tribunal concluyó que Tarquino incurrió en el delito de concusión en calidad de interviniente, relacionado con la solicitud de dinero a cambio de gestionar actuaciones judiciales en favor de un investigado.

Según el fallo, después de terminar su periodo como magistrado en octubre de 2014, Tarquino abrió una oficina de abogados en Bogotá. Desde allí, habría utilizado su trayectoria y sus supuestos contactos en la Corte Suprema para ofrecer a potenciales clientes gestiones encaminadas a detener procesos, levantar órdenes de captura o frenar acusaciones.

Uno de los interesados en esos ofrecimientos fue el entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, quien enfrentaba investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación pública del departamento.

De acuerdo con la sentencia, durante una reunión en su oficina, Tarquino le pidió a Lyons $2.000 millones a cambio de intervenir para que las investigaciones en su contra, que estaban en la Sala Penal de la Corte Suprema, fueran archivadas. Aunque el exmandatario no aceptó la propuesta, la Corte consideró que la solicitud de dinero configuró la conducta delictiva.

El papel de Leonidas Bustos

En el análisis de los hechos, la Sala Penal estableció que Tarquino había acordado previamente con el entonces magistrado José Leonidas Bustos Martínez actuar como intermediario en una estructura de corrupción judicial que, según la providencia, buscaba favorecer al exgobernador.

La sentencia señala que el propósito era incidir en las investigaciones a través de funcionarios de la Fiscalía que, de acuerdo con la decisión, también estaban articulados con esa red.

La Corte rechazó los argumentos de la defensa de Tarquino, que cuestionó su responsabilidad con el argumento de que ya no integraba el alto tribunal cuando ocurrieron los hechos. Para los magistrados, el hecho de haber terminado su periodo no eliminaba las obligaciones asociadas a la investidura que había ejercido ni la influencia derivada de su paso por la corporación.

En la decisión, la Sala sostuvo que utilizar el prestigio y las relaciones asociadas al ejercicio de la función judicial para obtener beneficios particulares afectó la administración de justicia y la confianza pública en la Rama Judicial.

Condenas por el cartel de la toga

Por hechos relacionados con este escándalo de corrupción judicial, la Corte Suprema también condenó a los expresidentes de esa corporación Francisco Javier Ricaurte y José Leonidas Bustos Martínez.

Ricaurte cumple su condena en prisión, mientras que Bustos permanece fuera de Colombia desde hace más de una década, según la información del caso.