¿Qué es el SIGEP II y para qué sirve? Así es el formato para la Declaración de bienes y rentas y más

El SIGEP II, es el Departamento Administrativo de la Función Pública lidera desde el año 2010 la implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) con el fin de compilar información de gestión del talento humano al servicio del Estado Colombiano, lo anterior en cumplimiento del artículo 18 de la Ley 909 de 2004.

Uno de sus trámites más importantes es la declaración de bienes y rentas, un registro en el que los servidores públicos informan sobre su situación económica. El documento incluye datos sobre ingresos, cuentas bancarias, propiedades, deudas y participación en empresas, sociedades u otras actividades económicas. Su propósito es cumplir con las obligaciones legales relacionadas con el ejercicio de la función pública.

¿Quiénes deben presentar la declaración?

De acuerdo con Función Pública, todos los servidores públicos, incluidos empleados públicos y trabajadores oficiales, deben presentar la declaración en los momentos establecidos por la normativa. El trámite se realiza al ingresar al cargo, durante el periodo anual correspondiente y al retirarse.

¿Cuándo se debe presentar?

Los plazos anuales para la declaración de bienes y rentas en el SIGEP II varían según el nivel de la entidad:

Entidades del orden nacional: del 1 de abril al 31 de mayo.

Entidades del orden territorial: del 1 de junio al 31 de julio.

También debe presentarse al ingresar y al retirarse del cargo público.

¿Cómo es el formato y dónde se consulta?

El formato contempla información personal y financiera, como ingresos laborales y otros ingresos, bienes patrimoniales, cuentas bancarias, deudas y actividades económicas privadas. Para diligenciarlo, el servidor público debe ingresar al sistema con sus credenciales y completar los campos solicitados.

¿Por qué es importante este trámite?

La declaración permite registrar la situación económica del servidor público y contribuye al cumplimiento de las normas que buscan la transparencia en la administración del Estado. Es importante diligenciar la información de manera completa y veraz, respetar los plazos establecidos y conservar los soportes que correspondan.

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