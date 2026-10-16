Ordenan suspensión de servicios en ocho centros de estética en Nariño

Pasto-Nariño

El Instituto Departamental de Salud de Nariño- IDSN, adelantó inspección a 74 establecimientos en donde se ofrecen servicios de estética en varios municipios. En dicha labor encontró varias irregularidades que terminaron con el decomiso de más de 10.000 dispositivos médicos, 1.220 medicamentos, productos cosméticos y homeopáticos en malas condiciones y decenas de equipos biomédicos sin registro INVIMA.

Los controles se han adelantado en establecimientos ubicados en municipios de categorías 4, 5 y 6, los cuales han derivado en clausuras y suspensiones a lugares clandestinos o que sobrepasan los límites de su habilitación.

La directora de la entidad, Ana Belén Arteaga Torres, precisó que estos operativos buscan erradicar el ejercicio ilegal de la medicina y mitigar los riesgos derivados de procedimientos invasivos practicados por personal no idóneo.

Durante las verificaciones, las autoridades detectaron auxiliares de enfermería y médicos generales ejecutando intervenciones reservadas de forma exclusiva para especialistas. Adicionalmente, se hallaron insumos vencidos, almacenados sin las condiciones adecuadas, lo cual representa una amenaza directa para los pacientes.

En el transcurso de este año se han impuesto ocho medidas de suspensión total de servicios en Pasto, Guaitarilla, Ipiales, Sandoná y Túquerres.

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Como resultado de las actuaciones adelantadas, se impuso medida preventiva el cierre de los servicios correspondientes y los casos relacionados con los profesionales médicos fueron trasladados al Tribunal de Ética Médica para la toma de medidas según su competencia.

La funcionaria recordó que las intervenciones quirúrgicas deben ser desarrolladas por un cirujano plástico acreditado en el Registro Especial del Talento Humano en Salud, RETHUS, acompañado por un anestesiólogo si el procedimiento requiere sedación. Las cirugías estéticas conllevan peligros graves como tromboembolismos, hemorragias e infecciones generalizadas, riesgos que los sitios formales previenen mediante exámenes preoperatorios y protocolos de bioseguridad.