Defensoría del Pueblo pide atención urgente por emergencia en mina de oro en Nariño

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y territoriales para atender la emergencia provocada por un deslizamiento de tierra en una mina de oro en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño.

La entidad pidió disponer de los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para adelantar las labores de búsqueda y rescate, así como garantizar atención médica inmediata a las personas afectadas.

Entre las medidas solicitadas está el apoyo aéreo de las Fuerzas Militares para rescatar y trasladar a los heridos, activar la red hospitalaria y evaluar el traslado del buque hospital Benkos Biojó, ubicado en Guapi, para brindar atención médica en la zona.

La Defensoría también solicitó la presencia de Medicina Legal para la identificación y el manejo digno de los cuerpos de las personas fallecidas, además de la coordinación de los organismos de gestión del riesgo para atender la emergencia.

La entidad advirtió sobre la presencia de grupos armados ilegales en el sector e insistió en la necesidad de garantizar el acceso seguro de los equipos de emergencia y del personal humanitario.

Finalmente, expresó su solidaridad con las familias afectadas y reiteró que los esfuerzos deben concentrarse en proteger la vida y atender de manera coordinada a las personas afectadas por esta emergencia.