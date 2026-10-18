🔴 EN VIVO Águilas Doradas vs Tolima en Liga Colombiana 2026-ll HOY: minuto a minuto

Con apenas cuatro puntos de diferencia entre ambos equipos, es uno de los duelos directos para entrar en los ocho mejores.

En la continuación de la fecha 15 de la Liga Colombiana 2026-2, el Deportes Tolima visitará en el Atanasio Girardot a las Águilas Doradas este domingo 18 de octubre a las 2:00 p.m. . Ambos equipos cuentan con la posibilidad de entrar en los ocho mejores del torneo y este será uno de los duelos directos de la fecha.

Así llegan los equipos

El conjunto local es undecimo y tras 13 partidos acumula 16 unidades, cuatro menos que su rival, que ocupa el octavo lugar. Águilas viene de rescatar un empate agónico ante Bucaramanga en la ciudad bonita, en aquel partido el arquero Jorge Soto anotó desde el punto penal al minuto 90′+10, tanto que dejó el partido en tablas.

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Esta vez la localía de Águilas será en el estadio Atanasio Girardot y no en el Estadio Cincuentenario, como venía haciéndolo. Para esta ocasión el equipo antioqueño anunció que el partido no contará con público.

Por parte del Deportes Tolima, significa un duelo vital para consolidarse en los ocho mejores, pues parcialmente cierra el selecto grupo con 20 unidades. En caso tal de sumar de a tres, el conjunto tolimense podría escalar hasta la sexta posición y alejarse más de sus perseguidores, Águilas uno de ellos.

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En su último encuentro el Tolima dejó escapar puntos en el duelo frente a Jaguares, el equipo había logrado empatar un 2-0 en contra pero al minuto 93′ del partido recibió un gol de Darwin López, que cerró la victoria del equipo ‘Felino’.

A parte de la importancia del partido para la tabla de posiciones, también es importante para el Tolima seguir sumando en la tabla de reclasificación. Ahora mismo son cuartos y comparte puntos con Santa Fe, que es tercero con 57 unidades, apenas cuatro puntos menos que el segundo lugar, que es del América de Cali.

Si mantiene su actual puesto jugaría los Clasificatorios CONMEBOL Libertadores, si logra superar al América, iría directo a la Copa.

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