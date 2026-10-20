Pereira vs Chicó: siga EN VIVO el minuto a minuto del partido de la fecha 15 en la Liga Colombiana / Colprensa

Apretado duelo que puede mover las cosas en la tabla del descenso.

La decimoquinta fecha del fútbol colombiano sigue su curso este martes 10 de octubre con el duelo entre Deportivo Pereira y Boyacá Chicó, el cual se llevará a cabo en el Estadio de Palmaseca.

Aunque ambos equipos están prácticamente eliminados, de por sí el que caiga en suelo caleño se quedará sin chances matemáticas, la verdadera lucha está en la tabla del descenso.

Por lo pronto, el cuadro boyacense se encuentra en zona roja con un promedio de 0,8909; por su parte, los risaraldenses ocupan la casilla 14 con 1,1545.

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