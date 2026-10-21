Llaneros vs Cali EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido aplazado de la fecha 9 en Liga 2026-2 / Colprensa

En caso de ganar fuera de casa, el cuadro vallecaucano pasará a liderar la clasificación.

La Liga Colombiana 2026-2 sigue poniéndose al día en el calendario. Este miércoles 21 de octubre, Llaneros recibe a Deportivo Cali en el Estadio Bello Horizonte de Villavicencio, duelo aplazado por la novena fecha del campeonato.

El equipo del Meta suma 17 unidades y está obligado a sumar la mayor cantidad de puntos en condición de loca para seguir luchando por clasificarse a cuadrangulares. El tema es que de sus últimas cinco salidas, tan solo ganó una.

Por su parte, el cuadro vallecaucano es tercero en la tabla de posiciones y una victoria lo dejaría no solamente clasificado a las finales, sino también como líder parcial del campeonato.

Minuto a minuto del partido Llaneros vs Cali