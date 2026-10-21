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21 oct 2026 Actualizado 01:35

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1ª parte

🔴 Millonarios vs Once Caldas EN VIVO por Liga Colombiana 2026: transmisión y minuto a minuto

El cuadro capitalino recibirá al Blanco Blanco con el fin de mantenerse entre los ocho.

Millonarios recibirá al Once Caldas este martes 20 de octubre en el estadio Nemesio Camacho el Campín en un partido correspondiente a la fecha 13 de la Liga Colombiana 2026-ll. El partido no se jugó el pasado martes 13 de octubre debido al mal estado del terreno de juego.

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Viva aquí la transmisión EN VIVO de Millonarios Vs Once Caldas

Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Millonarios Vs Once Caldas

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