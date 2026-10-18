🔴 EN VIVO | Medellín vs Once Caldas: Siga la transmisión y minuto a minuto del partido por Liga
Ambos equipos luchan por entrar a los cuadrangulares finales.
Independiente Medellín recibe al Once Caldas este sábaso 17 de octubre en el Atanasio Girardot por la fecha 15 de la Liga Colombiana 2026-II. Ambos equipos siguen vivos en la lucha por clasificar a los ocho mejores del semestre. Si bien Medellín está mejor ubicado en la tabla y parcialmente dentro de los ocho, el equipo manizaleño podría quedar a solo un punto de entrar si suma de a tres.
Así llega el ‘Poderoso’
Medellín viene de caer eliminado en cuartos de final de Copa Colombia frente a Atlético Nacional en un atractivo duelo que tuvo cinco goles en total. La llave se jugó a partido único por cambios en el calendario a causa del terremoto del 10 de agosto.
En cuanto a Liga, el local venció en su duelo más reciente al América de Cali con un gol de Carlos Lucumí en los minutos finales del partido. Con dicha victoria, el ‘Poderoso’ es sexto con 23 unidades en 13 partidos y en caso tal de sumar de a tres podría llegar al tercer lugar, solo por detrás de Nacional (26pts / +14) y América (27 pts / +16).
Irregularidad del Once Caldas
El ‘Blanco Blanco’ de Manizales es décimo con 16 unidades en 13 partidos. A pesar de que el equipo no ha logrado encontrar su fútbol partido a partido, apenas está a cuatro puntos del octavo lugar, que es el Deportes Tolima con 20. En caso tal de caer contra el Medellín, el equipo ahora dirigido por Carlos ‘Panelo’ Valencia aun tendría posibilidades de clasificar.
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Por Copa Colombia, el Once Caldas aun debe jugar los cuartos de final, llave en la cual enfrentará a Independiente Santa Fe.
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GGOOOOOLLL DEL ONCE CALDAS
Jefry Zapata remata una especie de remate/centro de Patiño y pone el primero en el marcador
No pudo rematar Martegani
El talentoso argentino eludió a Parra pero se le acabó la cancha y no pudo marcar el gol
Gomez intenta desde lejos
El delantero cobró un tiro libre que estaba muy lejos del arco de Ichazo y el portero pudo tapar con facilidad
Nuevamente salva Ichazo
Michael Barrios intentó bañar al arquero del Medellín luego de que este saliera de su área a despejar un balón, sin embargo, el arquero tuvo un buen retroceso y salvó su arco
Gran salvada de Ichazo
El arquero ‘Poderoso’ despeja un gran remate de media distancia de Andrés Colorado
Segunda amarilla en la visita
Andrés Colorado es amonestado
Primera amarilla del partido
Jorge Cardona es amonestado en Once Caldas
Primer intento de Martegani
El argentino metió un disparo desde la media luna pero salió flojo y fácil para Ichazo
Remate del Once Caldas
Un remate del extremo del conjunto manizaleño se va ancho y desperdician la oportunidad de ataque
Córner desperdiciado por el Once
El primer córner del partido es mal cobrado y facilmente rechazado por el Medellín
Medellín más propositivo
En una de las primeras jugadas de ataque del local, el línea pita posición irregular
Comienza el partido
Ya rueda la pelota en el Atanasio Girardot para el duelo entre el DIM y el Once Caldas
Titulares del Once Caldas
Nómina del local
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En instantes el duelo por la fecha 15 entre el Medellín y el Once Caldas