🔴 EN VIVO | Medellín vs Once Caldas: Siga la transmisión y minuto a minuto del partido por Liga

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Independiente Medellín recibe al Once Caldas este sábaso 17 de octubre en el Atanasio Girardot por la fecha 15 de la Liga Colombiana 2026-II. Ambos equipos siguen vivos en la lucha por clasificar a los ocho mejores del semestre. Si bien Medellín está mejor ubicado en la tabla y parcialmente dentro de los ocho, el equipo manizaleño podría quedar a solo un punto de entrar si suma de a tres.

Así llega el ‘Poderoso’

Medellín viene de caer eliminado en cuartos de final de Copa Colombia frente a Atlético Nacional en un atractivo duelo que tuvo cinco goles en total. La llave se jugó a partido único por cambios en el calendario a causa del terremoto del 10 de agosto.

En cuanto a Liga, el local venció en su duelo más reciente al América de Cali con un gol de Carlos Lucumí en los minutos finales del partido. Con dicha victoria, el ‘Poderoso’ es sexto con 23 unidades en 13 partidos y en caso tal de sumar de a tres podría llegar al tercer lugar, solo por detrás de Nacional (26pts / +14) y América (27 pts / +16).

Irregularidad del Once Caldas

El ‘Blanco Blanco’ de Manizales es décimo con 16 unidades en 13 partidos. A pesar de que el equipo no ha logrado encontrar su fútbol partido a partido, apenas está a cuatro puntos del octavo lugar, que es el Deportes Tolima con 20. En caso tal de caer contra el Medellín, el equipo ahora dirigido por Carlos ‘Panelo’ Valencia aun tendría posibilidades de clasificar.

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Por Copa Colombia, el Once Caldas aun debe jugar los cuartos de final, llave en la cual enfrentará a Independiente Santa Fe.

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