🔴 EN VIVO Cúcuta Deportivo vs Atlético Nacional en Liga Colombiana: transmisión y minuto a minuto

Cúcuta Deportivo recibe a Atlético Nacional este martes 20 de octubre por la fecha 15 de la Liga Colombiana 2026-ll. El partido se llevará a cabo en el Estadio General Santander a las 6:30 PM hora colombiana. El conjunto verdolaga llegará a la capital de Norte de Santander con el fin de mantener su cupo en los ocho primeros, mientras que el plantel local busca su cuarta victoria consecutiva.

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