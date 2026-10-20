🔴 EN VIVO Cúcuta Deportivo vs Atlético Nacional en Liga Colombiana: transmisión y minuto a minuto
El conjunto motilón buscará conseguir su cuarta victoria al hilo.
Cúcuta Deportivo recibe a Atlético Nacional este martes 20 de octubre por la fecha 15 de la Liga Colombiana 2026-ll. El partido se llevará a cabo en el Estadio General Santander a las 6:30 PM hora colombiana. El conjunto verdolaga llegará a la capital de Norte de Santander con el fin de mantener su cupo en los ocho primeros, mientras que el plantel local busca su cuarta victoria consecutiva.
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Vea aquí la transmisión EN VIVO del partido Cúcuta Vs Nacional:
Viva aquí el MINUTO a MINUTO del partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional:
Corner,Atlético Nacional. Corner cometido por Dayan Pérez.
Kevin Parra (Atlético Nacional) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Léider Berdugo (Cúcuta Deportivo).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Federico Abadía (Cúcuta Deportivo).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mateus Uribe (Atlético Nacional) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de James Rodríguez.
Andrés Marín (Atlético Nacional) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Neneco (Cúcuta Deportivo).
Neider Parra (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Gustavo Torres (Cúcuta Deportivo).
Corner,Atlético Nacional. Corner cometido por Léider Berdugo.
Remate rechazado de Samuel Velásquez (Atlético Nacional) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Corner,Atlético Nacional. Corner cometido por Sebastián Támara.
Mateus Uribe (Atlético Nacional) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Mateus Uribe (Atlético Nacional).
Léider Berdugo (Cúcuta Deportivo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Corner,Atlético Nacional. Corner cometido por Federico Abadía.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Samuel Velásquez (Atlético Nacional) remate con la izquierda escorado desde la izquierda. Asistencia de Jorman Campuzano.
Remate rechazado de Marlon Carabalí (Cúcuta Deportivo) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Neneco.
Falta de Neneco (Cúcuta Deportivo).
Andrés Román (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Dayan Pérez (Cúcuta Deportivo).
Gol en propia puerta de Neider Parra, Atlético Nacional. Cúcuta Deportivo 1, Atlético Nacional 0.
Federico Abadía (Cúcuta Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Nicolás Rodríguez (Atlético Nacional).
Fuera de juego, Cúcuta Deportivo. Marlon Carabalí intentó un pase en profundidad pero Léider Berdugo estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Jorman Campuzano (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
Corner,Atlético Nacional. Corner cometido por Brayan Montaño.
Remate fallado por James Rodríguez (Atlético Nacional) remate con la izquierda escorado desde la izquierda que sale rozando el larguero. Asistencia de Kevin Parra tras un saque de esquina.
Corner,Atlético Nacional. Corner cometido por Federico Abadía.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Andrés Román (Atlético Nacional) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Mateus Uribe.
James Rodríguez (Atlético Nacional) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Hernán Lópes (Cúcuta Deportivo).
Remate parado a la escuadra izquierda. Diego Calcaterra (Cúcuta Deportivo) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Léider Berdugo con un centro al área.
Corner,Cúcuta Deportivo. Corner cometido por Luis Marquínez.
César Haydar (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Diego Calcaterra (Cúcuta Deportivo).
Falta de Mateus Uribe (Atlético Nacional).
Sebastián Támara (Cúcuta Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento