🔴 EN VIVO Nacional vs Deportivo Pasto en Liga Colombiana 2026-ll: transmisión y minuto a minuto

En condición de visitante, el verde va en búsqueda del primer puesto.

Este jueves 22 de octubre a las 8:00 p.m. Atlético Nacional recibirá al Deportivo Pasto por la fecha 14 de la Liga Colombiana - II. El local llega tras perder frente al Cúcuta Deportivo en su visita al General Santander, mientras que el ‘Volcánico’ cayó contra Alianza Valledupar.

Nacional, posible líder

El equipo ‘Verdolaga’ es tercero en Liga con 26 puntos y una diferencia de gol de +13. En caso tal de ganar podría empatar en puntos al primer lugar, que lo ocupa el Deportivo Cali con 29 y una diferencia de +14 y 15 partidos, dos más que Nacional.

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En cuanto a reclasificación, Nacional es primero con una amplia ventaja sobre sus perseguidores, pues suma 81 unidades, mientras que América de Cali, que es segundo, suma 62.

Así llega la visita

Por parte del Deportivo Pasto, se encuentran en el último lugar de la tabla con 9 unidades en 13 partidos. El equipo únicamente ha ganado dos partidos y empatado tres. A pesar de que ya no tiene posibilidades en la tabla de Liga, el Pasto debe sumar para evitar peligrar en el descenso en campeonatos futuros.

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