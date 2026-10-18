Tabla del descenso 2026: Así quedó tras derrotas de Jaguares y Boyacá Chicó

Transcurre la fecha 15 de la Liga colombiana, la cual va depurando los equipos que no siguen en carrera por entrar a cuadrangulares. Del mismo modo, cobra más relevancia la clasificación del descenso, que tiene implicados directamente a tres equipos: Jaguares, Boyacá Chicó y Cúcuta.

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Vale la pena mencionar que la tabla del descenso se construye con base en el promedio (puntos obetnidos/partidos jugados) de los últimos tres años. En el caso de los clubes que ascendieron para este año (Cúcuta y Jaguares), su promedio se basa en lo hecho durante el 2026.

A continuación los resultados de los partidos con equipos implicados en el descenso:

Boyacá Chicó 1-4 Atlético Nacional

Este juego correspondió a la fecha 1 del certamen, pues se encontraba aplazado desde el comienzo del campeonato. El conjunto boyacense cedió otra caída y sigue complicado seriamente con el descenso, al punto de ser uno de los dos equipos que está perdiendo la categoría a la fecha.

Los goles del conjunto Verdolaga llegaron mediante Emmanuel Benítez (16′), Edwin Cardona (50′) y doblete de Andrés Sarmiento (85′ y 90+1′). El descuento de los ajedrazados lo hizo Juan Díaz de penal al 83′.

Con esta derrota, Chicó quedó con un promedio acumulado de 0.89, producto de 98 puntos logrados en 110 partidos disputados.

Millonarios 4-1 Jaguares

Jaguares es el otro equipo que está comprometido directamente con el descenso y, de momento, está perdiendo la categoría. El conjunto de Montería ascendió regresó a la primera división para este año y, salvo una gran remontada, parece tener un cupo en el Torneo de Ascenso 2027.

El equipo del Sinú cayó por goleada en su visita a Bogotá. Por el cuadro Embajador marcaron Andrey Estupiñán (34′ y 63′), Leonardo Castro (40′) y Daniel Ruiz (70′). Por la visita, descontó de tiro libre Cristian ‘Jopito’ Álvarez.

Jaguares es el último en esta clasificación y tiene un acumulado de 0.87, saldo de 32 partidos jugados y 28 puntos obtenidos.

Otros partidos con equipos implicados en el descenso

Domingo 18 de octubre

- Llaneros vs. Santa Fe / 6:05 p.m.

- Deportivo Cali vs. Junior / 8:10 p.m.

Lunes 19 de octubre

- Deportivo Pasto vs. Alianza / 8:05 p.m.

Martes 20 de octubre

- Pereira vs. Chicó / 4:30 p.m.

- Inter Bogotá vs. Fortaleza / 6:15 p.m.

- Cúcuta vs. Nacional / 6:30 p.m.

Tabla del descenso 2026