🔴 EN VIVO Cali Vs. Junior de Barranquilla: Siga la transmisión y el minuto a minuto del partido

El conjunto barranquillero enfrentará a los azucareros con el fin de mantener las esperanzas de entrar a los ocho.

Deportivo Cali recibe al Junior de Barranquilla este domingo 18 de octubre por la fecha 15 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se lleva a cabo en el estadio Deportivo Cali a las 8:10 PM hora colombiana.

Los dirigidos por Sebastián Viera tendrán como misión ganar de visitante y conseguir tres puntos que los mantengan con vida, tras no ver el triunfo en sus últimos cuatro partidos.

Le puede interesar: Juan Fernando Quintero tras malos resultados del Medellín: “Es momento de estar unidos todos”

Viva aquí la transmisión EN VIVO de Llaneros Vs Santa Fe

Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Llaneros Vs Santa Fe