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19 oct 2026 Actualizado 01:16

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🔴 EN VIVO Cali Vs. Junior de Barranquilla: Siga la transmisión y el minuto a minuto del partido

El conjunto barranquillero enfrentará a los azucareros con el fin de mantener las esperanzas de entrar a los ocho.

Deportivo Cali recibe al Junior de Barranquilla este domingo 18 de octubre por la fecha 15 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se lleva a cabo en el estadio Deportivo Cali a las 8:10 PM hora colombiana.

Los dirigidos por Sebastián Viera tendrán como misión ganar de visitante y conseguir tres puntos que los mantengan con vida, tras no ver el triunfo en sus últimos cuatro partidos.

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