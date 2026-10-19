🔴 EN VIVO Cali Vs. Junior de Barranquilla: Siga la transmisión y el minuto a minuto del partido

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El conjunto barranquillero enfrentará a los azucareros con el fin de mantener las esperanzas de entrar a los ocho.
Deportivo Cali recibe al Junior de Barranquilla este domingo 18 de octubre por la fecha 15 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se lleva a cabo en el estadio Deportivo Cali a las 8:10 PM hora colombiana.
Los dirigidos por Sebastián Viera tendrán como misión ganar de visitante y conseguir tres puntos que los mantengan con vida, tras no ver el triunfo en sus últimos cuatro partidos.
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