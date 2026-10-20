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20 oct 2026 Actualizado 01:03

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🔴 EN VIVO Pasto vs Alianza EN VIVO por Liga Colombiana 2026-ll: vea aquí el minuto a minuto

El conjunto volcánico recibe a Alianza con el fin de conseguir su tercera victoria en el certamen.

Deportivo Pasto se enfrentará a Alianza Valledupar en el último partido de la fecha 15 de la Liga Colombiana 2026-ll este lunes 19 de octubre. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Departamental Libertad de Pasto a las 8:05 PM hora colombiana. Alianza llega con el fin de sumar su cuarta victoria en el segundo semestre del campeonato.

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Siga aquí el MINUTO a MINUTO del partido Deportivo Pasto Vs Alianza FC

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

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