🔴 EN VIVO Pasto vs Alianza EN VIVO por Liga Colombiana 2026-ll: vea aquí el minuto a minuto

El conjunto volcánico recibe a Alianza con el fin de conseguir su tercera victoria en el certamen.

Deportivo Pasto se enfrentará a Alianza Valledupar en el último partido de la fecha 15 de la Liga Colombiana 2026-ll este lunes 19 de octubre. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Departamental Libertad de Pasto a las 8:05 PM hora colombiana. Alianza llega con el fin de sumar su cuarta victoria en el segundo semestre del campeonato.

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