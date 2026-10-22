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22 oct 2026 Actualizado 01:53

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Liga Colombiana
Santa FeSAN
 1
Franco Fagúndez 4'
Santa Fe
Jaguares FCJAG
 0
Jaguares FC
29'
1ª parte

🔴 EN VIVO Santa Fe vs Jaguares en Liga Colombiana 2026-ll: transmisión y minuto a minuto

El conjunto León buscará recuperarse tras la derrota frente a Llaneros.

Independiente Santa Fe recibirá a Jaguares de Montería este miércoles 21 de octubre en un partido aplazado de la jornada 7 de la Liga Colombia 2026-ll. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho el Campín de la ciudad de Bogotá a las 8:20 PM hora colombiana.

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Viva aquí la transmisión EN VIVO de Santa Fe Vs Jaguares

Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Santa Fe Vs Jaguares

Hay nuevos mensajes
29´

Jaguares se pierde el empate

Rentería falla la acción más clara del conjunto felino en lo que va del partido 

25´

Ataque frustrado de Santa Fe

Posición irregular de Emerson Rodríguez  

19´

Santa Fe domina el partido

El conjunto de Repetto busca seguir aumentando el marcador mediante ataques con Rodallega y Fagúndez 

15´

Jaguares busca opciones

El conjunto visitante persiste en buscar el empate 

12´

Sustitución en Santa Fe

Sale Mafla con molestias por Mateo Puerta 

Goooooool de Santa Fe

Anota Franco Fagúndez 

Santa Fe presiona

Independiente Santa Fe presiona por el sector izquierdo con Emerson Rodríguez 

Inicia el partido

Rueda la pelota en el Campín 

Bienvenidos al minuto a minuto de Santa Fe vs Jaguares

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