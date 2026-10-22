🔴 EN VIVO Santa Fe vs Jaguares en Liga Colombiana 2026-ll: transmisión y minuto a minuto
El conjunto León buscará recuperarse tras la derrota frente a Llaneros.
Independiente Santa Fe recibirá a Jaguares de Montería este miércoles 21 de octubre en un partido aplazado de la jornada 7 de la Liga Colombia 2026-ll. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho el Campín de la ciudad de Bogotá a las 8:20 PM hora colombiana.
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Viva aquí la transmisión EN VIVO de Santa Fe Vs Jaguares
Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Santa Fe Vs Jaguares
Jaguares se pierde el empate
Rentería falla la acción más clara del conjunto felino en lo que va del partido
Ataque frustrado de Santa Fe
Posición irregular de Emerson Rodríguez
Santa Fe domina el partido
El conjunto de Repetto busca seguir aumentando el marcador mediante ataques con Rodallega y Fagúndez
Jaguares busca opciones
El conjunto visitante persiste en buscar el empate
Sustitución en Santa Fe
Sale Mafla con molestias por Mateo Puerta
Goooooool de Santa Fe
Anota Franco Fagúndez
Santa Fe presiona
Independiente Santa Fe presiona por el sector izquierdo con Emerson Rodríguez
Inicia el partido
Rueda la pelota en el Campín
Bienvenidos al minuto a minuto de Santa Fe vs Jaguares