🔴 EN VIVO Santa Fe vs Jaguares en Liga Colombiana 2026-ll: transmisión y minuto a minuto

El conjunto León buscará recuperarse tras la derrota frente a Llaneros.

Independiente Santa Fe recibirá a Jaguares de Montería este miércoles 21 de octubre en un partido aplazado de la jornada 7 de la Liga Colombia 2026-ll. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho el Campín de la ciudad de Bogotá a las 8:20 PM hora colombiana.

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