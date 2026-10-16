Así es “Victoria colombiana”, el nenúfar gigante descubierto en Guainía, que se ve desde el espacio. Crédito: Instagram Mauricio Bernal @mauriciobernalro

La biodiversidad endémica de los ecosistemas colombianos no deja nunca de sorprender a la ciencia, más aún cuando nuevas especies siguen siendo descubiertas constantemente en el país, incluso a través de redes sociales.

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Así ocurrió con “Victoria colombiana”, una nueva especie de nenúfar gigante o lirio de agua cuyo hallazgo se produjo inicialmente por una foto de Instagram y se ha convertido en la actualidad en una de las más gratas noticias para la ciencia botánica.

¿Cómo fue el descubrimiento de ‘Victoria colombiana’?

La imagen que dio el indicio clave para el descubrimiento la compartió el horticultor estadunidense Jeremiah Harris, quien se encontraba nadando en las aguas del río Inírida, en el departamento de Guainía, junto a varios enormes nenúfares.

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Aunque Harris asumió en un comienzo que se trataba de una especie ya conocida, la fotografía llegó hasta el feed de Instagram del reconocido botánico español Carlos Magdalena del Real Jardín Botánico de Kew (Londres).

Magdalena se percató de la falta de registros de este género de planta en la cuenca del río Orinoco y confirmó, a través de imágenes satelitales, la presencia de varios individuos claramente visibles con sus icónicas hojas que pueden llegar a 2,5 metros de diámetro.

Con la esperanza de encontrar una nueva especie, Magdalena condujo una expedición científica acompañada por Mauricio Bernal, investigador del Jardín Botánico de Bogotá. El viaje los llevó a la selva de Guainía, recorriendo el río Inírida, gracias al transporte y mentoría de las comunidades indígenas.

El emocionante hallazgo se produjo, según Magdalena, tras cinco días de búsqueda. La especie fue bautizada como “Victoria colombiana” y el descubrimiento se publicó en la revista científica Phytotaxa, incluyendo como autores a todos los investigadores involucrados y también a los integrantes de las comunidades indígenas del Guainía.

¿Cuál es la importancia del hallazgo del nuevo nenúfar gigante en Colombia?

Se trata del quinto ejemplar conocido del género de las Victorias, plantas que desde su descubrimiento en el siglo XIX han cautivado a científicos, miembros de la realeza, artistas y al público en general por sus características particulares, en especial sus enormes hojas.

De acuerdo con el taxónomo Maarten Christenhusz, quien analizó la muestra de los investigadores, pocas veces se descubren especies tan grandes y emblemáticas como la “Victoria Colombiana”. “Este nuevo nenúfar gigante incluso se puede ver desde el espacio, lo cual es un recordatorio impactante de cuánto aún no sabemos sobre la vida en nuestro planeta”, declaró, según recoge The Guardian.

El equipo trabaja ahora para que la especie sea incluida en la lista roja de las especies amenazadas según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN en inglés).

Se espera que estos esfuerzos ayuden a la conservación con nuevas oportunidades para el cultivo y la colección de semillas, dado que el equipo estima actualmente que quedan solo entre 30 y 50 individuos en estado silvestre.

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