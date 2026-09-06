¿Cuál es la montaña más alta de Sudamérica? Está a más de 6.900 metros sobre el nivel del mar

El planeta Tierra está lleno de ecosistemas imponentes no solo por su belleza, sino también por su tamaño. El Gran Cañón, en Estados Unidos; el Giant Forest del Parque nacional de las Secuoyas, en donde está el General Sherman, el árbol más grande del mundo; o para no extenderse, el monte Everest, la montaña más grande de todo el globo, son solo algunos ejemplos.

Sin embargo, hacia este lado de la Tierra, en el continente sudamericano, también los hay: es el caso de uno de los 189 montes más grandes del planeta, que se encuentra en un país muy cercano a Colombia.

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En Caracol Radio le contamos.

Esta es la montaña más alta de Sudamérica

Pues bien, la reconocida revista National Geographic realizó un recopilado de las montañas más grandes de cada continente.

En ese mismo, explicó que, por ejemplo, en Europa, la montaña más alta es el Monte Elbrús; en Asia, el Everest; en África, el Kilimanjaro; y en Oceanía, el Monte Jaya.

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En Sudamérica, la revista reveló que la montaña más alta de este continente es el Cerro de Aconcagua, ubicado en Argentina , en la provincia de Mendoza, cerca a su frontera con Chile.

El Cerro Aconcagua: altura y todos los datos

De esta manera, NatGeo relató que este cerro, además ubicado geográficamente en la cordillera de Los Andes, “es la mayor elevación de los hemisferios sur y occidental”. Adicionalmente, este mismo “fue coronado por primera vez en 1897 por el escalador suizo Matthias Zurbriggen”.

En materia de su altura este cerro se divide en dos partes, su pico norte y su pico sur. El primero, que se eleva hasta los 6.962 metros sobre el nivel del mar, “siendo así el Techo de América”; y el segundo, que “cuenta con una altura de 6.930 metros”.

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La reconocida revista destacó que “ambas elevaciones están conectadas por una cresta de aproximadamente un kilómetro de distancia, conocida como el Filo del Guanaco”.

¿Hay animales allí?

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Sí, pero solo bajo los 4.000 metros sobre el nivel del mar, según apuntó NatGeo. En este ecosistema, principalmente frío, se pueden encontrar animales como “pumas, zorros, sapos y ratones de montaña, aunque sus dos habitantes más icónicos son el cóndor de los Andes (Vultur gryphus) y el sapo espinoso andino (Rhinella spinulosa)”.

Vea en video cómo es el ascenso al Cerro de Aconcagua:

Vea en fotos el Cerro de Aconcagua:

Cerro de Aconcagua. Foto: Getty Images. / Matthew Williams-Ellis Ampliar Cerro de Aconcagua. Foto: Getty Images. / Matthew Williams-Ellis Cerrar

Cerro de Aconcagua. Foto: Getty Images. / MartinIsaac Ampliar Cerro de Aconcagua. Foto: Getty Images. / MartinIsaac Cerrar

Cerro de Aconcagua. Foto: Getty Images. / cristianl Ampliar Cerro de Aconcagua. Foto: Getty Images. / cristianl Cerrar

Cerro de Aconcagua. Foto: Getty Images. / Pavel Tochinsky Ampliar Cerro de Aconcagua. Foto: Getty Images. / Pavel Tochinsky Cerrar

Cerro de Aconcagua. Foto: Getty Images. / Christopher Pillitz Ampliar Cerro de Aconcagua. Foto: Getty Images. / Christopher Pillitz Cerrar

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