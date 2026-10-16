De La Espriella lanza advertencia contra criminales de San Andrés y anuncia traslado a Cómbita

Este viernes, el presidente Abelardo De La Espriella junto al gabinete ministerial, realizó un consejo de seguridad en la Isla de San Andrés. En la reunión, participó el ministro de Defensa, General (r) Jorge Mora, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, el jefe de la cartera política, Rodrigo Lara y otros representantes del Gobierno.

Al término del consejo de Seguridad, el presidente Abelardo De La Espriella anunció nuevas medidas para atender la situación en la isla en materia de de seguridad, orden público, salud, educación y transporte.

El mandatario anunció un incremento de la Fuerza Pública, con el desarrollo de una ofensiva para enfrentar el narcotráfico, contrabando, los ‘gota a gota’, microtráfico y la extorsión.

También, anunció la modernización del Aeropuerto de San Andrés; y ordenó, reforzar el control marítimo y aéreo, la inteligencia, la videovigilancia y la investigación criminal.

El presidente De La Espriella anunció que en un mes tendrá una nueva visita a la Isla, para vigilar el cumplimiento de las instrucciones a cada uno de los ministros.

Advertencia contra los criminales de la Isla

Desde San Andrés, el presidente Abelardo de la Espriella lanzó una advertencia para Edilberto Archbold, alias ‘Ñoño’; Omier Jeshua Archbold, Jaider Tapias, Marlon Gómez y Jadurley Tapias Corrales: “Voy por ustedes”.

Además, anunció que, para la próxima semana, ordenó el traslado de quienes siguen delinquiendo desde la cárcel de San Andrés hasta el centro penitenciario de Alta Seguridad de Cómbita.