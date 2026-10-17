IDEAM presentó último reporte del clima para el 17 y 18 de octubre: ¿Lloverá o hará sol? Entérese

Último reporte del IDEAM: regiones en las que lloverá y hará sol el 27, 28, 29, 30 y 31 de julio

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) publicó su más reciente reporte del pronóstico del fin de semana, 17 y 18 de octubre de 2026, advirtiendo alta probabilidad de precipitaciones en gran parte del país. En la capital, se prevé precipitar más intensamente durante el domingo.

De acuerdo con la entidad, el país atraviesa la segunda temporada de lluvias, que se extenderá de manera oficial hasta noviembre de 2026, en medio de las condiciones del fenómeno de El Niño.

De acuerdo con la entidad, para este periodo se esperan mayores volúmenes de precipitación entre octubre y diciembre, especialmente en las regiones Andina y Caribe.

Lea más: Segunda temporada de lluvias irá hasta noviembre y El Niño alcanzará su pico en diciembre: IDEAM

Para este fin de semana se espera que las condiciones lluviosas afecten principalmente a las regiones del occidente, centro y norte del territorio nacional, incluido el área insular. El IDEAM proyecta una disminución de las lluvias hacia el domingo, especialmente en la Orinoquía y la Amazonía, donde se espera tiempo seco.

¿Lloverá en Bogotá?

Según el reporte del IDEAM, la capital experimentará cielos nublados con lluvias, principalmente durante la tarde. El domingo 18 de octubre se esperan las precipitaciones de mayor magnitud, con una temperatura estimada de 22 °C.

Pronóstico para el sábado 17 de octubre

El sábado se mantendrán las lluvias fuertes con probabilidad de tormentas eléctricas:

Lluvias fuertes: en el sur de La Guajira, norte de Magdalena, Cesar, Norte de Santander, oriente de Boyacá, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, occidente de Cundinamarca, Arauca y Casanare, Meta, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Guaviare, Vaupés, Caquetá y Amazonas.

en el sur de La Guajira, norte de Magdalena, Cesar, Norte de Santander, oriente de Boyacá, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, occidente de Cundinamarca, Arauca y Casanare, Meta, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Guaviare, Vaupés, Caquetá y Amazonas. Lluvias moderadas: en zonas de Atlántico, Sucre, Bolívar, Córdoba, Santander, occidente de Boyacá, Vichada, sur del Huila, Guainía, Putumayo y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

en zonas de Atlántico, Sucre, Bolívar, Córdoba, Santander, occidente de Boyacá, Vichada, sur del Huila, Guainía, Putumayo y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Lluvias ligeras: En sectores del departamento del Huila, sur de Boyacá y Tolima, oriente de Cundinamarca y occidente del Amazonas.

Pronóstico para el domingo 18 de octubre

Para el cierre del fin de semana, las lluvias fuertes con tormentas eléctricas se concentrarán en:

Lluvias fuertes: en áreas del oriente del departamento del Magdalena, sur de Bolívar y Córdoba, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, norte del Tolima, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

en áreas del oriente del departamento del Magdalena, sur de Bolívar y Córdoba, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, norte del Tolima, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Lluvias moderadas: en sectores de La Guajira, Cesar, Atlántico, sur de Bolívar, Sucre y Córdoba, norte de Boyacá y Tolima, Quindío, occidente de Cundinamarca y Arauca y Amazonas.

en sectores de La Guajira, Cesar, Atlántico, sur de Bolívar, Sucre y Córdoba, norte de Boyacá y Tolima, Quindío, occidente de Cundinamarca y Arauca y Amazonas. Lluvias ligeras: en áreas del oriente de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá y Putumayo.

Regiones tendrán mayores temperaturas los últimos tres meses del año

Octubre

Se proyectan temperaturas altas en sectores del Eje Cafetero, el oriente de Cesar y Cauca, norte de Cundinamarca, centro del Tolima y occidente de Casanare.

Por otro lado, las regiones con temperaturas bajas son zonas del Magdalena, Antioquia, Norte de Santander, Cundinamarca y Arauca.

Noviembre

Las temperaturas altas se mantendrán por encima de lo normal en regiones como Caribe, Pacífica, Andina y Orinoquia. Temperaturas bajas se pronosticarán en el sur de la Orinoquia y en la región amazónica.

Diciembre

El país en general tendrá en su extensión tiempos secos con temperaturas por encima de lo normal, exceptuando parte de la región amazónica.

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