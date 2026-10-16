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17 oct 2026 Actualizado 01:32

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Atentado con explosivos en Popayán deja dos civiles heridos

El hecho se registró en la variante cerca de la Escuela de Carabineros de la Policía. Uno de los civiles heridos por esquirlas fue trasladado al Hospital Universitario San José.

Atentado con explosivos en Popayán deja dos civiles heridos

Atentado con explosivos en Popayán deja dos civiles heridos

Atentado con explosivos en Popayán deja dos civiles heridos

Juan Paulo Velasco

Popayán
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Dos civiles resultaron heridos en un hecho con explosivos registrado en la variante norte de Popayán, en inmediaciones de la Escuela de Carabineros de la Policía. De acuerdo con información preliminar, el artefacto habría sido instalado con la intención de afectar a unidades de esta institución.

Uno de los lesionados, quien habría resultado herido por esquirlas, fue trasladado al Hospital Universitario San José para recibir atención médica. Hasta el momento, no se reportan uniformados afectados.

La situación obligó al cierre temporal de este corredor vial y motivó la presencia de unidades de la Policía en los sectores aledaños, como parte de las acciones de seguridad y verificación.

De manera paralela, se reportó la evacuación de personal de diferentes entidades ubicadas en el centro de Popayán, ante una aparente amenaza relacionada con la presencia de un posible artefacto explosivo. Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para determinar las circunstancias de lo sucedido e identificar a los posibles responsables.

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