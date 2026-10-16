Vicepresidente José Manuel Restrepo estará en Bucaramanga para lanzamiento de convocatoria de ICETEX

Desde Bucaramanga, el presidente del Icetex, Richard Caicedo, anunció que la entidad realizará en esta ciudad el lanzamiento de la convocatoria de crédito educativo “Tu Talento Hace el Milagro” 2027-1, dirigida a jóvenes colombianos que buscan continuar su formación académica.

El evento se llevará a cabo el 29 de octubre en la Institución Universitaria Tecnológica de Santander - UTS, en Bucaramanga, y según Richard Caicedo, contará con la participación del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, “quien también fue beneficiario del Icetex”.

Caicedo invitó a los estudiantes y a sus familias a participar en esta jornada, en la que se presentarán las opciones de financiación y las apuestas de la entidad para fortalecer la formación de capital humano en las regiones.

“La Patria Milagro se construye con el talento de nuestros jóvenes”, señaló el presidente del Icetex al hacer la invitación.

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La convocatoria “Tu Talento Hace el Milagro” 2027-1 busca facilitar el acceso de los jóvenes a la educación superior mediante las alternativas de crédito educativo que ofrece el Icetex.

El funcionario destacó además que el lanzamiento desde Santander busca acercar la oferta de la entidad a los estudiantes de las regiones y brindar información a los jóvenes que tienen el propósito de avanzar en su formación profesional.