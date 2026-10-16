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16 oct 2026 Actualizado 16:38

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Bucaramanga

Llega el Festival de Cine Enfocados ‘Territorios y Diversidad’ de la Universidad de Santander, UDES

Este 20 y 21 de octubre, la Universidad de Santander (UDES), en Bucaramanga, será escenario de la cuarta edición del Festival de Cine Enfocados.

Angie Liceth Chacon Sanmiguel

Bucaramanga
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El Festival de Cine Enfocados busca generar conversaciones sobre el territorio a través del lenguaje audiovisual. En esta edición, las proyecciones abordarán temas como:

  • La diversidad de pensamiento
  • La biodiversidad, el cuidado de los recursos naturales
  • La empatía frente a las distintas realidades del país.

Fredy Higuera, Profesor de la Universidad UDES y Director del Festival de Cine, explicó “Dentro de la programación se encuentran trabajos de realizadores de la región, entre ellos Mario Mantilla e Iván Gaona, así como proyectos vinculados a la producción audiovisual local. La intención es visibilizar el talento de la región y ofrecer un espacio para compartir historias que nacen de sus propias experiencias y contextos”.

El festival también contará con la franja Talentos Diversos, dedicada a trabajos audiovisuales elaborados por estudiantes de diferentes Universidades, entre ellas la UDES, la UDI y el SENA. Las producciones fueron seleccionadas mediante un proceso de curaduría, teniendo en cuenta su relación con la temática propuesta para este año.

Los asistentes podrán participar en talleres gratuitos y encuentros con los realizadores. Entre las actividades previstas se encuentra un taller de sonido y una charla-taller. Estos espacios buscan acercar al público a los procesos de creación audiovisual y fomentar el intercambio de conocimientos alrededor del cine.

Otro de los momentos destacados será: Cine bajo las estrellas, una actividad programada para la noche del martes 20 de octubre. Allí, los asistentes podrán disfrutar de una proyección y participar en un encuentro que busca fortalecer la relación entre el público y las producciones cinematográficas.

La organización está a cargo de un equipo vinculado al programa de Comunicación Social y Periodismo de la UDES, con la participación de estudiantes de diferentes semestres. Los jóvenes intervienen en el contenido digital.

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