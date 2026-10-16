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16 oct 2026 Actualizado 21:15

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Fue capturado alias ‘Julito’, temido delincuente en Bucaramanga y el área

Era señalado de coordinar diferentes homicidios y el tráfico local de drogas.

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Las autoridades en Bucaramanga confirmaron la captura de alias ‘Julito’ un temido delincuente en el área metropolitano y con un prontuario delictivo desde que era menor de edad y aunque antes de cumplir los 18 años había sido aprehendido, se fugó y seguía delinquiendo.

El operativo que dio con su captura se presentó en la vereda Vericute en el municipio de Floridablanca y según el reporte oficial fueron capturadas otras cinco personas más e incautada droga y armas.

El presidente Abelardo De la Espriella a través de su cuenta de X indicó que “entre los capturados está alias “Julito”, señalado de coordinar homicidios selectivos y el tráfico local de drogas. Se le vincula con cerca de 20 hechos violentos, incluida la masacre de Villa Esperanza, que dejó cuatro víctimas, y el feminicidio de su expareja, Valeria Espitia".

Dijo también el mandatario de los colombianos que seguirán persiguiendo a los delincuentes que siembran miedo y muertes en los barrios.

A su turno, el gobernador Juvenal Díaz Mateus aseguró que “con inteligencia e investigación judicial fortalecidas, y quitándoles los sicarios a los bandidos, se recupera la seguridad en nuestro territorio”.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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