UPTC crea cartilla para prevenir el cáncer y acercar información a comunidades rurales de Boyacá

Esta es la portada de la cartilla 'Hablemos de Cáncer', que presentó la UPTC

Tunja

Con el propósito de acercar información sobre la prevención y detección temprana del cáncer a comunidades rurales, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) elaboró la cartilla Hablemos de cáncer, un material didáctico que explica los síntomas de alerta, los factores de riesgo y las acciones que pueden ayudar a reducir la probabilidad de desarrollar esta enfermedad.

La iniciativa es liderada por la doctora Milena Rondón, junto con estudiantes de biología e ingeniería, como parte de un proyecto de investigación financiado por la convocatoria Orquídeas 2025 de MinCiencias. La propuesta busca llegar especialmente a campesinos, agricultores y mineros que pueden tener dificultades para acceder a información por internet.

“Nos hemos dado cuenta de que uno de los principales objetivos es generar conocimiento alrededor del cáncer, pero muchas veces eso se queda solo en los artículos. Por eso, con mis estudiantes decidimos llevar ese conocimiento a la población, principalmente a quienes están expuestos ocupacionalmente a factores físicos, químicos o biológicos”, indicó Rondón.

La cartilla busca derribar mitos y promover el diagnóstico temprano

El material aborda señales de alerta y creencias equivocadas sobre distintos tipos de cáncer. Rondón destacó que reconocer los síntomas y consultar oportunamente es fundamental, pues algunas manifestaciones pueden confundirse con otras enfermedades y llevar a la automedicación.

“Queremos mostrar de una manera sencilla y muy gráfica cuáles son los síntomas asociados al cáncer, cuáles son los factores de riesgo y cómo, desde nuestro estilo de vida y nuestras costumbres diarias, podemos disminuir el riesgo de desarrollar esta enfermedad”, señaló la investigadora.

La doctora también recordó que el cáncer comprende enfermedades diferentes y que la respuesta a los tratamientos puede variar entre pacientes. Por ello, parte de la investigación que desarrolla su equipo estudia alteraciones genéticas para explorar modelos predictivos individualizados mediante inteligencia artificial.

Paipa y Samacá, primeras poblaciones beneficiadas

Las primeras jornadas de divulgación están previstas para el 24 de octubre en zonas rurales de Paipa y el 29 de octubre con población minera de Samacá. El equipo estará integrado por 20 personas, entre estudiantes de pregrado y posgrado de las escuelas de Ciencias Biológicas e Ingeniería.

La Nueva Licorera de Boyacá financió la impresión de 100 cartillas físicas y la UPTC aportó el transporte para estas actividades. También se dispone de una versión digital y se desarrolla una herramienta para facilitar el acceso al contenido sin necesidad de conexión a internet.

“Esto no es para asustar, sino para llamar la atención sobre cómo podemos prevenir el cáncer y qué debemos hacer si tenemos síntomas. Necesitamos el apoyo de instituciones públicas y privadas para financiar más cartillas y llegar a otras poblaciones”, afirmó Rondón.

Con esta estrategia, la UPTC busca ampliar el acceso a información clara sobre el cáncer y fortalecer la prevención en comunidades que requieren alternativas de divulgación accesibles.