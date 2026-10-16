Boyacá Chicó y Atlético Nacional jugarán con público en el estadio La Independencia

El secretario del Interior de Tunja, Óscar Moreno, confirmó que el encuentro correspondiente a la primera fecha aplazada del fútbol profesional colombiano contará con público. La decisión se conoció después de una reunión extraordinaria convocada por disposición judicial, en medio de una controversia relacionada con las condiciones para permitir el ingreso de los hinchas al escenario deportivo.

Según Moreno, el club se comprometió a asumir la logística y el manejo de los asistentes dentro del estadio, mientras que la Administración municipal coordinará el acompañamiento de la Policía y de los demás organismos responsables de la seguridad. Las puertas estarán abiertas desde las 11:00 de la mañana, por lo que las autoridades recomendaron llegar con anticipación y garantizar la supervisión de los menores de edad.

El funcionario también confirmó que se retomarán los controles policiales durante el desplazamiento de los aficionados visitantes. La medida responde a antecedentes de agresiones y lesiones a hinchas de Atlético Nacional durante recorridos por carretera. El dispositivo contempla acciones de tránsito, seguridad ciudadana y vigilancia en el estadio, aunque durante la entrevista no se precisó el número de uniformados que participarán en la operación.

La autorización para jugar con público plantea el reto de garantizar que la jornada transcurra sin enfrentamientos ni alteraciones del orden. Además del cumplimiento de los compromisos logísticos del club, las autoridades deberán verificar que los controles de ingreso y acompañamiento a las barras funcionen durante toda la jornada. La venta de entradas fue anunciada a través de TuBoleta, con precios reportados de 120.000 pesos para occidental y 90.000 pesos para las localidades generales de oriental.