Una testigo cuenta lo que ocurrió en restaurante de Bucaramanga donde resultó quemada ingeniera

Bucaramanga

Una mujer que estaba en el restaurante Hello Life de Bucaramanga, el pasado viernes 2 de octubre describió lo que vio cuando se produjo el accidente en el que sufrieron heridas una pareja de esposos.

Janeth Mylene Suárez Saavedra, una ingeniera ambiental de 57 años, natural del Socorro murió por las quemaduras sufridas ese día; su esposo, José Luis Rodríguez estuvo varios días convaleciente en el Hospital Internacional de Colombia, HIC.

La testigo relató en la red social X que “el viernes 2 de octubre, un amigo cumplía años. Vive en Florencia y, desde Bucaramanga, junto a una amiga, quisimos hacer una videollamada para saludarlo. Para ello, decidimos encontrarnos en un conocido restaurante de la ciudad. Desde allí planeábamos la sorpresa al cumpleañero”.

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Narra que “al llegar, pedimos café con un mini pastel para celebrar durante la videollamada. Mientras esperábamos el pedido en la mesa, una pareja ingresó al lugar y se sentó justo detrás de donde nos encontrábamos. Casi al mismo tiempo ellos hicieron el pedido. Al rato, la mesera nos sirvió”.

Sigue contando que “cuando me disponía a beber de mi café escuché gritar a la señora sentada justo detrás mío. Rápidamente me levanté a ver qué sucedía; mientras gritaba veo cómo de su mesa salía fuego. En instantes, su cabello fue alcanzado por las llamas y lo siguiente fue tragedia para enloquecer”.

“En el lugar había conmigo pocas personas, eran casi las 10 a.m. Recuerdo a una pareja de chicas muy elegantes, una persona mayor en el patio del lugar; la pareja víctima de los sucesos y nosotras. Entre los gritos, la desesperación por ayudar, todo fue un caos”, relata.

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Escribió que “algunas personas simplemente se inmovilizaron, otras lloraban, mientras el esposo, una chica y yo tratábamos de apagar el fuego que se extendía por el cuerpo de la señora...No existen palabras para describir aquella desesperación...Finalmente, la pudimos ayudar”.

Termina contando que “aún escucho los gritos de aquella mujer, su desconsuelo ante las heridas, el pánico que se apoderó de mí cuando por fin ya no había fuego, la frustración por no hacer más, el miedo a verle las heridas, el llanto de todos mientras escuchábamos el desgarrador pedido de auxilio.

Agrega que “aunado a la tragedia, la ambulancia tardó en llegar, la señora no permitía la cercanía de los presentes, le suplicaba a su esposo llamar a un hijo, ella afirmaba estar muriendo y desesperaba por alcanzar a ver su hijo. Este finalmente arribó al lugar antes de los paramédicos”.

Fue tal el impacto de lo que ocurrió que la testigo dice que “pasó el día triste y con la sensación de colapso, vómito, ganas de llorar. Solo quiero expresar lo que tantas veces escuchamos, la vida es tan efímera, tan frágil, que saberla vivir es deber”.

La velación de la señora Suárez Saavedra se efectúa en el Salón Colonial del parque cementerio Jardines La Colina de Bucaramanga; las exequias serán a las 2:00 de la tarde de este viernes 16 de octubre.