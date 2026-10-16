Acodres pide extremar controles para evitar tragedias como la de Hello Life en Bucaramanga

La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) hizo un llamado a reforzar las medidas de seguridad en los restaurantes, especialmente cuando se utilizan velas u otros elementos cerca de los clientes.

La advertencia se conoce después de la muerte de Janeth Mylene Suárez Saavedra, quien sufrió graves quemaduras en el restaurante Hello Life de Bucaramanga.

El accidente ocurrió el viernes 2 de octubre, cuando la mujer de 57 años se encontraba con su esposo en el establecimiento, ubicado en el sector de Cabecera.

Según las versiones preliminares, el hecho estaría relacionado con la manipulación de alcohol cerca de un pebetero encendido. Las circunstancias exactas continúan bajo investigación.

Janeth permaneció hospitalizada en el Hospital Internacional de Colombia, donde murió el martes 13 de octubre.

Jaime Alberto López Mejía, presidente ejecutivo nacional de Acodres, explicó en diálogo con Caracol Radio que los establecimientos gastronómicos deben tomar precauciones para evitar accidentes durante la atención a los comensales.

El dirigente señaló que cada vez más restaurantes buscan ofrecer experiencias diferentes a sus clientes, pero advirtió que cualquier actividad desarrollada en las mesas requiere medidas de seguridad.

“Debemos tener mucho cuidado con las velas en las mesas, con cualquier elemento que se vaya a tener ahí”, afirmó López Mejía, quien también mencionó la importancia de manipular adecuadamente cuchillos, cubiertos y otros utensilios, experiencias gastronómicas que se realizan frente a los comensales.

Sin embargo, aclaró que no se conoce los detalles suficientes para establecer si el accidente ocurrido en Hello Life estuvo relacionado con alguna experiencia ofrecida por el restaurante.

Los trámites para abrir un restaurante pueden tardar hasta un año

El presidente del gremio también advirtió que los trámites para abrir establecimientos gastronómicos en Colombia pueden tardar hasta un año, debido a los trámites que deben realizarse ante diferentes entidades.

Según explicó, los empresarios deben realizar gestiones ante bomberos, autoridades sanitarias, alcaldías, dependencias de hacienda y la DIAN. Aseguró que solamente conseguir una cita con bomberos puede tomar entre dos y tres meses.

López Mejía sostuvo que estas demoras llevan a algunos emprendedores a iniciar sus actividades sin haber obtenido los permisos requeridos.

Por eso, pidió establecer procedimientos más sencillos, mediante ventanillas únicas, que permitan a las autoridades verificar el cumplimiento de las normas.

“Esa simplificación de los procesos no quiere decir omitir reglas o dejar de hacer cosas, es simplemente poder tener un control mucho más claro”, explicó.

La propuesta del gremio busca facilitar los trámites de apertura sin reducir las exigencias de seguridad para los establecimientos, sus trabajadores y sus clientes.

Las cocinas ocultas dificultan el control de las autoridades

López Mejía también advirtió sobre el funcionamiento de algunas cocinas ocultas en viviendas y espacios que, según explicó, no cuentan con las condiciones necesarias para una actividad comercial de mayor escala.

Señaló que preparar alimentos para la venta implica volúmenes de producción y condiciones de trabajo diferentes a los de una cocina doméstica.

Según el dirigente, la apertura de estos negocios sin las condiciones adecuadas dificulta que las autoridades puedan hacer seguimiento a su funcionamiento.

Acodres desconoce si Hello Life está afiliado al gremio

Consultado sobre si Hello Life pertenece a Acodres, López Mejía respondió que no tenía disponible el registro de afiliados de Santander.

Aclaró que ningún restaurante está obligado a pertenecer al gremio para funcionar en Colombia y que la afiliación no determina las responsabilidades que puedan establecerse frente a un accidente.

La asociación también ofrece programas gratuitos de orientación y capacitación para empresarios interesados en abrir restaurantes y cumplir los protocolos correspondientes.