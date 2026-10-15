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15 oct 2026 Actualizado 22:12

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Ricardo Arjona le regaló un carro al hombre que inspiró su canción “Historia de taxi”: Vea el video

El regalo fue un Volkswagen amarillo como se describe en la canción, pero de un modelo más moderno.

Ricardo Arjona at the US Open Women&#039;s Semifinals Blue Carpet held at the USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 04, 2025 in Queens, New York. (Photo by Adela Loconte/Variety via Getty Images)

Ricardo Arjona at the US Open Women's Semifinals Blue Carpet held at the USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 04, 2025 in Queens, New York. (Photo by Adela Loconte/Variety via Getty Images) / Adela Loconte

Ricardo Arjona at the US Open Women&#039;s Semifinals Blue Carpet held at the USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 04, 2025 in Queens, New York. (Photo by Adela Loconte/Variety via Getty Images)
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El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona publicó un video en el que le regaló un carro al hombre que inspiró su éxito “Historia de taxi”.

¿Qué pasa en el video?

En el video se ve a Arjona y al hombre en cuestión, Pocho, en la Ciudad de México.

“Te voy a decir por qué estamos aquí. Para nosotros, regresar a México es una celebración. Para nosotros, vos sos una celebración”, le dice Arjona.

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“Yo te conocí en esta área hace, ¿decimos los años? Hace muchos años. Sí, muchos años, mejor nada más. El Pocho era taxista, y yo parí un taxi en esa esquina", afirmaron.

“Decidimos hacerte un homenaje, y ese es para ti. Ese es tuyo, eh. ¿De veras? Es un regalo", le expresó el artista guatemalteco.

¿Qué carro regaló Arjona?

El regalo en cuestión fue un Volkswagen amarillo como se describe en la canción, pero de un modelo más moderno.

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“Historia de taxi”

“Historia de taxi” es el cuarto sencillo del álbum “Historias”, lanzado en 1994.

La canción cuenta la historia de un taxista con problemas matrimoniales que sale a buscar pasajeros en un día con pocos clientes.

El taxi era un Volkswagen modelo 1968, tal como se describe en el estribillo de la canción.

Matheo Duarte

Comunicador con énfasis en radio, especializado en música, con más de 10 años de experiencia como DJ,...

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