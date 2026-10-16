Se intensifica la búsqueda de un joven de 18 años desaparecido en Buenaventura

La desaparición del joven ha motivado movilizaciones de la comunidad en Buenaventura. Foto: Policía.

Buenaventura

Las autoridades en Buenaventura intensificaron la búsqueda de Dilan Stiwar Campaz Naboyá de 18 años, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado domingo 11 de octubre.

De acuerdo con la familia del joven, este se encontraba con su abuela cuando salió a una tienda cercana a su vivienda. Desde entonces, perdieron comunicación con él.

La Policía anunció que adelanta las investigaciones en coordinación con la Fiscalía para establecer qué ocurrió y lograr su ubicación. Asimismo, el Gaula brinda acompañamiento especializado a los familiares durante el proceso.

“Se aperturó el mecanismo de búsqueda urgente con el fin de ampliar la ubicación y la búsqueda de esta persona en diferentes lugares, como centros hospitalarios, medicina legal y así mismo poder tener comunicación con otros municipios con el fin de lograr tener la ubicación y poder dar con el paradero de esta persona”, indicó el coronel Edgar Santacruz, comandante del Distrito Especial de Policía Buenaventura.

La desaparición de Dilan ha motivado movilizaciones de la comunidad, que expresa su preocupación por el joven, a quien describen como una persona tranquila.

La Policía hizo un llamado a los bonaverenses, especialmente a los habitantes de la comuna 12, para que entreguen cualquier información que pueda contribuir a encontrar al joven, para ello, habilitó la línea 165 del Gaula.