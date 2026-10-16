Más de 22.000 damnificados del terremoto en el Valle recibirán nuevas ayudas económicas

El apoyo económico será de entre $787.000 y $1.050.000, dependiendo de la categoría del municipio. Foto: Gobernación del Valle.

Valle del Cauca

Más de 22.000 personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en el Valle del Cauca podrán acceder a una nueva entrega de ayudas económicas del Gobierno Nacional.

Los recursos se distribuirán en diferentes municipios del departamento, luego de una primera jornada realizada en Buenaventura y Roldanillo.

Según detalló Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle, el convenio para esta nueva entrega asciende a $22.900 millones y estará habilitado en los próximos días.

“Esta es la segunda de tres entregas para el municipio de Roldanillo y Buenaventura. La primera entrega para el resto de los municipios del departamento del Valle del cauca. La invitación esa que todos los Vallecaucanos que tengan registro único de damnificados bajo la modalidad de vivienda, inhabitable o vivienda destruida se acerquen a Supergiros, desde la gobernación del Valle del Cauca estaremos dando la fecha exacta de inicio de la dispersión de los recursos, para que reclamen este apoyo económico”, indicó.

El apoyo económico será de entre $787.000 y $1.050.000, dependiendo de la categoría del municipio.